MWC 2024: ZTE lanza su nueva estrategia global ‘Better for All’

Better for All es el nombre de la nueva estrategia de marca de ZTE, que ha mostrado en el Mobile World Congress 2024 sus planes para el futuro inmediato, nuevos dispositivos y el Ecosistema inteligente de escenario completo 3.0.

Entre los dispositivos presentados, la marca china estrena el primer tablet 3D sin gafas 5G+IA, Nubia Pad 3D II, productos 5G FWA con IA, su primer smartphone plegable, Nubia Flip 5G, y nuevos productos de fotografía, música y juegos. Y, por si todo eso fuera poco, también ha anunciado el móvil Nubia Z60 Ultra, la serie RedMagic 9 Pro y la serie FWA & MBB.

Ni Fei, vicepresidente senior de ZTE Corporation y presidente de ZTE Mobile Devices, fue el encargado de exponer esta nueva estrategia, que nace al amparo de dos de las innovaciones más destacadas en los últimos años, la inteligencia artificial y el 5G, que han hecho que la tecnología haya “transformado profundamente el estilo de vida de las personas”.

“Better for All, la visión global de ZTE Mobile Devices, destaca no solo por la innovación y la integración de ecosistemas de terminales, sino también por el deseo del Tech for Good, con el objetivo de proporcionar productos y servicios con mejor diseño, mejor experiencia y mejor calidad para los consumidores globales, para que todos puedan disfrutar de un mejor estilo de vida”, explicó.

Ecosistema inteligente de escenario completo 3.0

El Ecosistema inteligente de escenario completo 3.0 es una apuesta de ZTE acelerada por la irrupción de la IA y las posibilidades para la interconexión de dispositivos que propicia. Este escenario se centra justo en esa interconexión inteligente multiterminal y añade un componente ecológico.

Este escenario integra una plataforma de IA unificada para todos los servicios y combina un modelo de IA a gran escala, big data y 3D para proporcionar conectividad de escenario completo, percepción multidimensional y computación integrada de múltiples extremos, con varios escenarios de aplicación: deportes y salud, entretenimiento audiovisual, negocios y viajes, hogar y educación, conducción inteligente...

ZTE, explicó, trabaja ya en innovaciones en varias direcciones, como la colaboración multipantalla, AI eyewear-free 3D, AI Voice Chat, AI Creation, AI Photography Master y AI Performance Engine, entre otras.

Nubia Pad 3D II

En la presentación, ZTE ha mostrado el primer tablet 3D sin gafas 5G+AI, Nubia Pad 3D II, una propuesta que, en comparación con su predecesora, presentada también en el MWC, ofrece compatibilidad con 5G y un efecto de visualización 3D sin gafas más natural y claro, con un aumento del 80% en la resolución 3D y del 100% en el brillo.

Está equipada con tecnología Neovision 3D Anytime, que admite la conversión en tiempo real a nivel de sistema de imágenes 2D a 3D, lo que permite experimentar efectos visuales 3D con un clic. Incorpora otras funciones nuevas, como la colaboración multipantalla 3D, la proyección 3D, la previsualización 3D en tiempo real y la fotografía 3D.

China Mobile ha participado en el lanzamiento conjunto del tablet y su Chief Expert, Cui Fang, ha expuesto en el evento la intención de la operadora de seguir “colaborando con ZTE para explorar las aplicaciones potenciales de la tecnología 3D sin gafas y otros dispositivos equipados con ella, para conectar el mundo real con el mundo virtual”.

El primer IA 5G FWA: ZTE G5F

En el segmento de internet móvil, los productos 5G FWA & MBB de ZTE dominan la cuota de mercado global desde hace tres años consecutivos, liderazgo mundial que mantuvieron en 2023.

En este campo, hizo su debut en el MWC el primer IA 5G FWA de interior del mundo, el ZTE G5 Ultra, que aplica un algoritmo de red de IA multidimensional para controlar las estrategias de red en diferentes escenarios, lo que mejora significativamente la utilización del ancho de banda y el rendimiento de la red. Además, la quinta generación de FWA 5G para exteriores ZTE G5F, FWA 5G Advanced-ready, es compatible con la integración de portadoras Sub6G y mmW y la conectividad dual, con una velocidad de datos máxima de hasta 10 Gbps.

En relación al ecosistema de la automoción, también se presentó el ZTE RCU Y2002, que integra 5G, V2X y MEC y está equipado con capacidades de comunicación y computación y dispositivos de detección para reconocer de forma inteligente a personas y vehículos en la carretera para emitir advertencias con antelación. Gracias a su procesamiento de IA de 100TOPS, potencia la asistencia a la conducción y el tráfico inteligente.

Better for All y Nubia

A partir de esa nueva visión de marca Better for All, ZTE Mobile Devices apuesta por la idea del Tech for Good: productos fáciles de usar y que satisfagan las diversas necesidades de los consumidores.

En esta línea, la compañía ha anunciado una batería de nuevos dispositivos de la familia Nubia: su primer smartphone plegable, el Nubia Flip 5G; la serie Nubia Focus 5G, centrada en la fotografía; el Nubia Music, para los más melómanos, y el Nubia Neo 2, dedicado a los gamers.

El Nubia Flip 5G , diseñado como el primer smartphone plegable para jóvenes, cuenta con una pantalla interior flexible de 6,9 pulgadas, 120 Hz ultra-clara y una pantalla exterior multifuncional de alta definición que permite un acceso rápido a múltiples escenarios sin abrir el teléfono.

, diseñado como el primer smartphone plegable para jóvenes, cuenta con una pantalla interior flexible de 6,9 pulgadas, 120 Hz ultra-clara y una pantalla exterior multifuncional de alta definición que permite un acceso rápido a múltiples escenarios sin abrir el teléfono. La serie Nubia Focus 5G lleva un sistema de cámara dual de 108 MP impulsado por el sistema de fotografía Neovision para proporcionar una experiencia fotográfica profesional.

lleva un sistema de cámara dual de 108 MP impulsado por el sistema de fotografía Neovision para proporcionar una experiencia fotográfica profesional. El Nubia Music posee conectores dobles de auriculares de 3,5 mm y un algoritmo de volumen extremo AI que, junto con sus grandes altavoces de alta calidad, permiten que el volumen del teléfono sea un 600% más alto que el resto de modelos del mercado.

posee conectores dobles de auriculares de 3,5 mm y un algoritmo de volumen extremo AI que, junto con sus grandes altavoces de alta calidad, permiten que el volumen del teléfono sea un 600% más alto que el resto de modelos del mercado. El Nubia Neo 2 5G cuenta con un diseño de doble botón táctil para todo tipo de videojuegos, lo que mejora significativamente la experiencia de uso.

ZTE lanzará de forma global estas novedades de la familia Nubia, que llegarán a partir de marzo a Europa.