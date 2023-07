La NASA restablece contacto con el helicóptero Ingenuity en Marte tras 63 días

El helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte, primera aeronave a motor de vuelo controlado desplegada en otro mundo, ha restablecido el contacto con el rover Perseverance tras 63 días de silencio.

Los responsables de la misión esperaban una interrupción de las comunicaciones. Después del vuelo 52 el 26 de abril, Ingenuity aterrizó en un área donde una colina bloqueó la comunicación entre él y el rover.

"Hasta ahora, los datos indican que todo va bien con el helicóptero, y que Ingenuity podría volver a volar pronto", informa el Jet Propulsion Laboratory (JPL), que opera el helicóptero, en su cuenta de Twitter.

The comms dropout was expected. Following Flight 52 on April 26, the #MarsHelicopter landed in an area where a hill blocked communication between it and the rover. So far, data indicates all is well with the rotorcraft, and Ingenuity may fly again soon.