Nuevo espacio Aula del Futuro en Sevilla para promover el desarrollo de competencias docentes

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, que gestiona el proyecto a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y Samsung han presentado este viernes en Sevilla la séptima aula de la red nacional de Aulas del Futuro para el desarrollo de competencias docentes.

Tras la inauguración de las primeras Aulas en la sede del INTEF en Madrid, Valencia, Valladolid, Logroño, Ceuta y Zaragoza, continúa la expansión de este proyecto que se desarrollará por todo el territorio nacional con el objetivo de llegar a toda la comunidad educativa.

El Centro del Profesorado (CEP) de Sevilla ha sido el escenario de la inauguración de esta nueva Aula del Futuro, en un acto presidido por el director del Instituto Nacional de Tecnología Educativa (INTEF), Julio Albalad Gimeno; Antonio Segura Marrero, director general de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa de la Junta de Andalucía y Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand and Innovation de Samsung Iberia.

En palabras del director del Instituto Nacional de Tecnología Educativa (INTEF), Julio Albalad Gimeno: “El Aula del Futuro promueve el aprendizaje activo y el uso de las tecnologías digitales para desarrollar las capacidades y competencias que nuestros jóvenes necesitan en la sociedad actual”.

Antonio Segura Marrero, director general de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, ha confirmado que “nuestra función desde la administración es la de potenciar la transformación tanto en el aula como en las propias metodologías educativas”, durante la inauguración del acto.

El espacio

Aula del Futuro se conceptualiza como un espacio totalmente equipado, que permite a responsables educativos, proveedores de recursos TIC y docentes reflexionar sobre cómo las tecnologías se pueden integrar en las reformas educativas, además de participar en talleres, seminarios y cursos sobre la forma en que las tecnologías presentes y futuras pueden mejorar la educación de las futuras generaciones.

Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand and Innovation de Samsung Iberia, se ha mostrado muy orgulloso de esta inauguración en la capital andaluza: “Sevilla es un nuevo paso en nuestro camino por conseguir nuestro objetivo de que este proyecto esté en toda España. Con las Aulas del Futuro, no solo dotamos de herramientas innovadoras y necesarias a las aulas, también proveemos de tablets, smartphones, chromebooks y otros productos para asegurar que cada aula cuente con dispositivos que permitan estar permanentemente interconectados, favoreciendo el cambio metodológico necesario para promover una enseñanza sin límites adaptada a la nueva era digital. Con este esfuerzo que estamos haciendo de la mano del INTEF y las comunidades autónomas, trabajamos para que el proyecto Aula del Futuro pueda estar disponible en muchas más regiones de nuestro país”.

¿Qué aporta el Aula del Futuro?

El espacio Aula del Futuro pone el foco en el desarrollo competencial del alumnado, más allá de la adquisición de contenidos y desarrolla el concepto de organización del espacio. Para ello, se presenta un espacio de aprendizaje flexible y reconfigurable, dividido en seis zonas: Investiga, Explora, Interactúa, Desarrolla, Crea y Presenta, que tienen como finalidad favorecer y estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo del alumno el protagonista de todo el proceso y convirtiendo al docente en mentor, guía y orientador del aprendizaje del alumno. Para ello, los docentes se sirven del kit de herramientas del Aula del Futuro, al que se puede acceder en la web del proyecto.

Las aulas que hasta el momento están ya en funcionamiento han ofrecido formación a cerca de 2.000 personas en 37 cursos, principalmente docentes, pero también otros perfiles como asesores de formación y responsables de programas en las administraciones educativas.

El objetivo del aula es que los docentes vean en esta propuesta un modelo de referencia para promover cambios metodológicos en la práctica docente diaria a través de la creación y organización de espacios flexibles en sus centros educativos promoviendo el uso de metodologías activas.

Está previsto que, en los próximos dos años, gracias al acuerdo entre Samsung y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se construyan un total de 20 Aulas del Futuro en todas las comunidades autónomas del territorio nacional.