La Policía Nacional alerta de un nuevo fraude por WhatsApp

Saltan las alertas por un nuevo tipo de ciberestafa, sobre la que informa la Policía Nacional. Los estafadores utilizan WhatsApp y otras redes sociales para engañar a sus víctimas y han llegado a sustraer hasta 11.000 euros a víctimas en Zaragoza.

¿En qué consiste esta estafa y cómo protegerse?

Según informan desde Europa Press, los delincuentes contactan de forma aleatoria con su víctima a través de WhatsApp u otras plataformas y usando un número desconocido. Durante la comunicación se hacen pasar por un empleado de Recursos Humanos de una empresa "que se encarga de seleccionar a personas para trabajar dando 'likes' o 'me gusta' en conocidas redes sociales a cambio de dinero".

Los estafadores ofrecen una alta remuneración a cambio de unas tareas sencillas, con el objetivo de que sea atractivo para sus víctimas. Si estas aceptan el empleo, los estafadores le comentan más en profundidad los detalles y le explican que debe invertir "una pequeña cantidad de dinero" para poder comenzar a ganar dinero dando likes en redes a diversas publicaciones. Los delincuentes aseguran a la víctima que posteriormente le ingresarán el dinero que ha invertido y su parte de las ganancias.

Para ganarse la confianza de las víctimas, estos estafadores cumplen con lo que prometen durante los primeros días, devolviendo el dinero invertido junto con el dinero que supuestamente procede del trabajo de la víctima. Sin embargo, aumentan de forma progresiva la cantidad a invertir hasta llegar a cifras que superan los miles de euros. En ese momento, los delincuentes dejan de devolver el dinero y cortan toda comunicación con la víctima.

En ciudades como Zaragoza se han llegado a estafar hasta 11.000 euros con este método, unos delitos que están siendo investigados por el Grupo de Delincuencia Económica.

Ante este tipo de estafas se recomienda desconfiar de las ofertas de empleo ofrecidas por desconocidos a través de mensajería instantánea (especialmente si no se encuentra inscrito en ninguna oferta) y de que ofrezcan altos salarios a cambio de tareas en apariencia sencillas. Es recomendable también comprobar dentro de lo posible la existencia de la empresa y no realizar transferencias a cuentas bancarias que no conozcan.

En el caso de haber sido víctima de una estafa similar, se debe conectar con la entidad bancaria y ponerles sobre aviso para que tomen las medidas necesarias. También se debe denunciar ante la Policía Nacional, dando todos los datos posibles. ya sean conversaciones con los estafadores como los datos bancarios que muestren el movimiento del dinero.