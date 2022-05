Recuperan con un helicóptero un cohete en su reentrada desde el espacio

La empresa aeroespacial estadounidense Rocket Lab logró recuperar por primera vez uno de sus cohetes en pleno vuelo de reentrada desde el espacio mediante el uso de un helicóptero, como parte de un proyecto para reutilizar sus aparatos y permitir un mayor despliegue de satélites a menor coste.

En esta misión, denominada "There and Back Again" (De ida y vuelta), el piloto del helicóptero Sikorsky S-92 logró capturar el lunes mediante el uso de un gancho de largo alcance los cables del paracaídas del cohete Electron, a unos dos kilómetros de altura, en aguas neozelandesas.

"La captura en el aire es un hito importante en el empeño de Rocket Lab por hacer de Electron un cohete reutilizable para aumentar la frecuencia de lanzamiento y reducir los costes de los pequeños satélites", indicó la empresa en su comunicado.

Pero en pleno vuelo, el piloto tuvo que soltar al cohete tras experimentar "una sensación de carga" que no había experimentado previamente, indicó la compañía.

El Electron, que había desplegado 34 satélites en órbita tras ser lanzado desde la península Mahia (extremo septentrional de Nueva Zelanda), cayó en aguas del país oceánico con un paracaídas y fue recuperado por el buque de Rocket Lab.

"Traer un cohete de vuelta del espacio y atraparlo con un helicóptero es una especie de ballet supersónico", dijo el fundador y director ejecutivo de Rocket Lab, Peter Beck, al felicitar a su equipo por este primer paso.

Rocket Lab, que espera realizar en mayo otra prueba de captura en pleno vuelo de sus propulsores, ha realizado veintiséis misiones en las que ha desplegado un total de 146 satélites en la órbita espacial.