Sam Altman regresará a OpenAI como consejero delegado

Sam Altman volverá a OpenAI como consejero delegado de la compañía que ayudó a fundar en 2015 y de la que había sido despedido el pasado viernes, según ha anunciado la empresa responsable de ChatGPT.

"Hemos llegado a un principio de acuerdo para que Sam Altman regrese a OpenAI como consejero delegado con una nueva junta inicial formada por Bret Taylor (presidente), Larry Summers y Adam D'Angelo", ha anunciado OpenAI.

La nueva junta directiva de OpenAI incorpora al ex consejero delegado de Salesforce Bret Taylor y al ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers, manteniendo solamente a Adam D'Angelo, cofundador y consejero delegado de Quora.

Salen del órgano Ilya Sutskever, cofundador y científico jefe de OpenAI, la empresaria Tasha McCauley y Helen Toner, del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown.

Por su parte, Altman ha expresado su satisfacción y su voluntad de volver a dirigir la compañía con el apoyo de Microsoft. "Me encanta OpenAI y todo lo que he hecho en los últimos días ha sido para mantener unido a este equipo y su misión", ha afirmado en su perfil en la red social X (Twitter).

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…