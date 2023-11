La junta de OpenAI se mantiene firme pese a la amenaza de la plantilla de irse a Microsoft

La inmensa mayoría de la plantilla de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, firmó este lunes una carta en la que los trabajadores amenazan con renunciar y unirse a Microsoft si el consejo de administración no revierte su decisión del pasado viernes de despedir a Sam Altman, cofundador y ex consejero delegado de la start up, aunque la junta habría decidido mantenerse firme en su postura.

Según fuentes citadas por Financial Times, algunos de los inversores de la empresa de inteligencia artificial generativa exploran medidas legales para obligar a la junta a cambiar de rumbo. Sin embargo, según el diario británico, el consejo de OpenAI se mantiene firme en su decisión y preparado para poner a prueba la voluntad de los empleados.

Ilya Sutskever, el último cofundador que queda en la junta y científico jefe de OpenAI, está acompañado en la junta de OpenAI por Adam D'Angelo, consejero delegado de Quora; la empresaria Tasha McCauley y Helen Toner, del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown.

Tras la salida de Altman de la empresa el pasado viernes, este lunes el consejo de OpenAI decidía nombrar como nuevo consejero delegado interino a Emmett Shear, cofundador y ex consejero delegado de Twitch, después de haber reemplazado el viernes inicialmente a Altman por la directora de tecnología Mira Murati.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, anunciaba también este lunes la incorporación a la compañía de Sam Altman, así como de Greg Brockman y otros empleados de OpenAI, como parte de un nuevo equipo de investigación avanzada de IA.

Nadella respalda a Altman en cualquier caso

En una entrevista en la cadena CNBC, el máximo ejecutivo de Microsoft ha expresado su respaldo a Sam Altman, independientemente de si el emprendedor retorna a la dirección de OpenAI o continúa desarrollando su labor en el gigante de Redmond.

"Lo único que me importa es asegurarme de que podamos seguir innovando", ha subrayado el consejero delegado de Microsoft, destacando que la multinaconal "tiene toda la capacidad para hacerlo por su cuenta", pero apuntando que la empresa eligió asociarse explícitamente con OpenAI "y queremos seguir haciéndolo".

"Depende de la gente y de OpenAI permanecer allí o venir a Microsoft. Estoy abierto a ambas opciones. Pero una cosa que no haré es dejar de innovar", ha apostillado.