Samsung Ring, el dispositivo para monitorizar la salud del que solo hemos visto una imagen

Quizás muchos recuerden el famoso "One more thing" que el difundo Steve Jobs pronunciaba en el tramo final de los eventos de Apple. Unas palabras que en no pocas ocasiones solían preceder al gran bombazo de la sesión en sí y que casi borraba de un plumazo todo lo hasta ese momento visto sobre el escenario.

Samsung ha hecho hoy algo parecido (será por eso de haber organizado la presentación en Silicon Valley), con la salvedad de que a ese "una cosa más" lo que le ha seguido ha sido básicamente el apagado de luces. No por darle emoción, sino porque ha sido literalmente al final del Galaxy Unpacked.

En esos últimos minutos ha aparecido en escena el doctor Matthew Wiggins, del departamento de investigación de salud digital de Samsung, para hablar de funcionalidades relacionadas con la salud de los distintos dispositivos de la marca, la aplicación Samsung Health... y para anunciar un nuevo dispositivo revolucionario, el Galaxy Ring.

Y eso ha sido todo. No ha dado detalle alguno, ni características, ni fecha de lanzamiento, ni precio... Nada.

El doctor se ha marchado justo después de pronunciar las palabras "Galaxy Ring", un presentador ha dado las gracias a los asistentes y se ha terminado.

A falta de informaciones oficiales, los rumores apuntan que este anillo inteligente podría llegar al mercado este año y que serviría para controlar métricas relacionadas con la salud o el sueño.

El anuncio, por llamarlo de alguna forma, confirma la existencia de un accesorio del que se hablaba desde hace tiempo y que supondría la entrada de Samsung en un nuevo segmento de productos wearables que ya cuenta con propuestas como el Amazfit Helio Ring o el Lotus, entre otros.