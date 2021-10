Samsung reúne en una experiencia virtual inmersiva su catálogo de dispositivos conectados

Las presentaciones virtuales se convirtieron en una necesidad con la irrupción de la pandemia del coronavirus, pero parece que el formato perdurará una vez acabe la alerta sanitaria. Samsung fue una de tantas compañías que en 2020 debieron renunciar a las presentaciones físicas y apostó, el pasado otoño, por crear una experiencia virtual, Life Unstoppable, en la que aglutinar toda su oferta de productos conectados, con atención especial a los dispositivos para el hogar. Este año ha repetido, con una segunda edición en la que presenta una película que recorre su Casa de las sorpresas.

El año pasado muchos redescubrieron su hogar y las posibilidades que ofrecía como espacio de usos múltiples (escuela, oficina, gimnasio...), y por eso entonces las propuestas de la marca coreana se centraban en proporcionar herramientas para desarrollar todas estas actividades. Ahora, cuando estar en casa ya no es obligatorio pero muchos pasan en ella más tiempo que antes de la Covid-19, la idea de Samsung es mejorar aún más esa experiencia en el hogar.

Life Unstoppable: La casa de las sorpresas sigue a una familia de personajes eclécticos a través de su hogar, demostrando las formas en que les beneficia el ecosistema conectado de dispositivos Samsung. La experiencia recorre seis habitaciones, con viñetas interactivas que muestran cada una de las gamas de productos conectados de la marca.

"En Samsung desarrollamos la innovación que va más allá de la imaginación de las personas. Desde teléfonos plegables hasta televisores que muestran obras de arte cuando están apagados y lavadoras que lavan la ropa de una forma rápida con un gasto de detergente, suavizante y agua muy eficiente", según Benjamin Braun, director de Marketing de Samsung Europa.

En las distintas estancias, y a través de los distintos personajes y portavoces de la marca, se repasan productos como los frigoríficos Bespoke, lavadoras, secadoras y purificadores de aire de la marca o dos modelos de aspiradores de Samsung:

Bespoke Jet , aspirador inalámbrico premium, en varios colores y con un sistema de vaciado automático de polvo y carga de batería, todo en uno.

, aspirador inalámbrico premium, en varios colores y con un sistema de vaciado automático de polvo y carga de batería, todo en uno. Bespoke Jet Bot AI+, aspirador avanzado que identifica objetos y se ajusta a múltiples superficies para una limpieza optimizada. Los usuarios pueden supervisar sus hogares con una transmisión de vídeo en directo, mientras que Clean Station puede vaciar automáticamente el cubo de la basura de una forma higiénica, a la vez que captura la suciedad y el micropolvo con su sistema de filtración multicapa.

Otro de los dispositivos mostrados es el Bespoke AirDresser para limpiar prendas al vapor. Con diseño personalizable y funciones inteligentes mejoradas, como las capacidades de secado y las funciones de control potenciadas por inteligencia artificial.

Se muestran en Life Unstoppable además los últimos teléfonos plegables de la marca, los Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 y, en el apartado audiovisual, el proyector The Premiere, los televisores The Frame, The Serif y los QLED, las barras de sonido Q800A y Q950A o el monitor para juegos Odyssey Neo G9.

Los interesados en echarle un vistazo a esta experiencia y ver los últimos productos de la marca podrán hacerlo en la web de Samsung a partir del 18 de octubre.