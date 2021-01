TheGrefg hace historia en Twitch: 2,4 millones de espectadores

David Cánovas Martínez, conocido en Internet como TheGrefg, ha pulverizado el récord mundial de espectadores simultáneos en la plataforma de streaming Twitch. Para comprender la magnitud del hito que supone este récord debemos tener en cuenta que sus perseguidores en el pódium son ELEAGUE, una liga de deportes electrónicos estadounidense que alcanzó 1,1 millones de espectadores y PlayStation en el evento de lanzamiento de su nueva consola con 1 millón.

¡Vamos!@TheGrefg now holds the record for most concurrent viewers ever on Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS