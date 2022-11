Tik Tok muestra la importancia del emprendimiento femenino a través de sus creadoras de contenido

Este sábado 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, para reivindicar el papel de la mujer en el mundo empresarial y del emprendimiento. Muchas de estas mujeres han encontrado en Tik Tok una plataforma para mostrar su trabajo del día a día, visibilizar sus negocios y conectar con la comunidad… De hecho, la etiqueta #MujeresEmprendedoras ya suma más de 722 millones de visualizaciones dentro de la plataforma y #emprendedoras supera los 8.700 millones de visualizaciones.

Para dar visibilidad a la importancia del emprendimiento femenino dentro de Tik Tok, la plataforma ha organizado un encuentro en el que cuatro emprendedoras, Paula Rodríguez (@carmelo.cotton), Marta Sol (@needcarhelp), Andrea Garte (@myagleet) y Karla Fortea (@yummyJewels) han podido compartir su experiencia y dar consejos a otras mujeres que también estén en el proceso de emprender.

Todas estas creadoras tienen algo en común: han conseguido crecer y escalar sus negocios gracias a la visibilidad que han tenido en Tik Tok. De hecho, el 96% de los usuarios de la red social en España creen que la plataforma puede ayudar a las pymes y emprendedores a crear conexiones más fuertes con la comunidad y el 57% de los usuarios que han visto contenido de pymes siguen a alguna de estas empresas en Tik Tok.

TikTok, una oportunidad para el emprendimiento femenino

Tik Tok es una plataforma que cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo que interactúan y conectan con pymes de manera totalmente diferente.

Esta enorme ventana hace que cada vez sean más las mujeres emprendedoras que abren sus cuentas de Tik Tok y son descubiertas por cientos de miles de personas que ven sus contenidos y que crean con ellas una conexión especial.

En el caso de España, el 84% de los usuarios afirman que han descubierto pymes en TikTok antes de verlas en ningún otro sitio y el 81% aseguran haber buscado más información sobre una pyme después de haberla visto en Tik Tok.

En este sentido, Andrea Garte, fundadora de @myagleet, una empresa de calzado vegano, afirma que “escuchar a tu audiencia es muy importante. La gente quiere que le escuchemos y eso abre la oportunidad a crear contenido muy auténtico y orgánico, que conecta con la gente. A día de hoy en MyAgleet no vendemos solo zapatos, sino también todo lo que hay detrás. Cualquier persona puede lanzarse, emprender y crear contenido en Tik Tok. Gracias a la plataforma he tenido la oportunidad de ver que lo que empezó como una afición, algo que me gusta, realmente va en serio y puedo vivir de ello”.

Este efecto que tiene la visibilidad de las marcas en Tik Tok también tiene un impacto directo en las pymes, ya que el 81% de las pequeñas empresas que están en Tik Tok asegura haber llegado a nuevos clientes a través de la plataforma.

Algo similar le sucedió a @needcarhelp, una start-up que se dedica a la revisión de coches de segunda mano y cuyas ventas empezaron a despegar después de que su primer vídeo en Tik Tok se hiciera viral. Según Marta Sol, cofundadora de Need Car Help, “cuando empezamos en Tik Tok apenas teníamos clientes. Una noche subí un vídeo, me fui a dormir y a la mañana siguiente ese vídeo había llegado a más de medio millón de visualizaciones, nos empezaron a seguir 40.000 personas y empezamos a recibir llamadas de todos los puntos de España. Gracias a eso, en año y medio hemos pasado de ser un equipo de dos personas a ser 17 y estamos presentes en varias provincias. Nuestra previsión para final de año es continuar creciendo hasta ser un equipo de 20 personas y ya estar operando en Alemania y Portugal”.

Naturalidad y espontaneidad

Una de las claves para tener éxito en Tik Tok es la naturalidad y la espontaneidad de los creadores que utilizan la plataforma para mostrarse tal y como son. De hecho, 4 de cada 55 pymes aseguran que formar parte de la comunidad de Tik Tok les ayuda a mostrar la personalidad de su marca.

En el caso de Paula Rodríguez, fundadora de @carmelo.cotton, un negocio dedicado al upcycling y dar una nueva vida a prendas vintage, esto le ha ayudado a crear una comunidad en torno a la marca: “Quizás el punto más importante es que en mis vídeos de Tik Tok intento mostrar mucha cercanía y hacer partícipe a la comunidad de todos los procesos: desde la selección de la ropa hasta su confección. Con el tiempo he ido creando una comunidad que incluso en muchas ocasiones me da ideas para crear contenidos, y TikTok ofrece una importante variedad de herramientas que me ayudan a no caer en la monotonía, ya que me permiten crear muchos tipos de vídeos respondiendo preguntas, haciendo directos…”.

De igual manera, el hecho de poder acceder a una comunidad de usuarios como la de Tik Tok con presencia en todo el mundo también abre la puerta a expandir los negocios más allá de las fronteras locales, e incluso, en muchas ocasiones, permite generar ventas no planificadas.

Eso le sucedió a Karla Fortea, fundadora de @yummyJewels: “Tik Tok ha sido clave y ha supuesto un antes y un después para mi empresa. Es una puerta abierta al mundo porque, en mi caso, la mayor parte de las ventas se concentra en torno a los lanzamientos y gracias al feed Para Ti de Tik Tok estos vídeos van llegando a la gente y generando ventas a lo largo del tiempo, más allá de los lanzamientos. Yo siempre lo veo como una jornada de puertas abiertas en la que la gente puede ver lo que haces y puedes crear una conexión especial con los usuarios, hasta el punto de que cuando te compran, es como si lo hicieran alguna amiga”.