La importancia de la diversidad y la inclusividad en los contenidos de Tik Tok

Etiquetas como #Superacion (3.500 millones de visualizaciones), #Inclusion (1.500 millones de visualizaciones) o #Discapacidad (1.400 millones de visualizaciones) son algunas de las usadas por millones de usuarios de todo el mundo para compartir sus historias de superación y experiencias en Tik Tok, una plataforma cuyo objetivo es inspirar la creatividad y, según sus responsables, celebrar esta diversidad y fomentar una comunidad inclusiva, que ya supera los mil millones de usuarios activos al mes.

Para dar visibilidad a esta diversidad e incluso al valor educativo que tiene la plataforma sobre estos temas, Tik Tok organizó hace unos días un encuentro en el que se puso de manifiesto esta apuesta de la plataforma con la diversidad y la inclusión.

El evento, moderado por Yasmina Laraudogoitia, responsable de Relaciones Institucionales de Tik Tok en España y Portugal, contó con la participación de la ministra de Igualdad, Irene Montero (@irenemontero_); la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés Marín, y los creadores de Tik Tok @lunanuevavicky, @lauravizcaino_, @itsmissraisa y @enrique_bernabeu.

Un espacio seguro

Durante su intervención, Laraudogoitia mostró el compromiso de la plataforma para crear un espacio seguro y al que los creadores puedan acudir y construir una comunidad en torno a aquello que les hace únicos, sin miedo a mostrarse tal y como son, y al mismo tiempo poder mostrar su compromiso social.

“Es vital sensibilizar sobre la diversidad e inclusión y desde Tik Tok nos esforzamos por crear herramientas y funcionalidades que permitan promover un espacio seguro y tolerante, que acoja y celebre la amplia diversidad del mundo, a la vez que permite a la comunidad conectar a través de aquello que le importa. Queremos contribuir a garantizar que la diversidad y la inclusión sean una realidad, y estamos orgullosos de dar la bienvenida a Tik Tok a los creadores, para que puedan expresarse, compartir experiencias, inspirar y contar libremente sus historias. Y hacerlo creando un importante impacto cultural”, explicó la responsable de Relaciones Institucionales de Tik Tok en España y Portugal.

María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, fue la encargada de abrir la cita con una intervención en la que puso de manifiesto la importancia de celebrar las diferencias, pero también de respetar valores comunes como el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia o la igualdad entre hombres y mujeres. Marín también ha impulsado el proyecto #DóndeEstánEllas, que fomenta la visibilidad de mujeres expertas en seminarios y debates públicos en España.

Un altavoz para la diversidad y la inclusión

En los últimos años desde Tik Tok se han llevado a cabo actuaciones para celebrar la diversidad, como la creación del Consejo de Creadores, que se puso en marcha en España en febrero de 2022 para comprender y atender mejor las necesidades de la comunidad y mejorar así la experiencia de los usuarios.

Según la ministra de Igualdad, Irene Montero, “las plataformas como TikTok son una herramienta para que la gente se exprese, se muestre tal y como es y se dé cuenta de que hay mucha gente en su misma situación, que les entienden y respetan”.

Creadores

Esta mesa redonda contó con la participación de cuatro creadores de Tik Tok con un claro perfil inclusivo y que hicieron hincapié en la importancia de romper con los estereotipos y tópicos.

Por ejemplo, Vicky (@lunanuevavicky) es una creadora transgénero que a través de su perfil de Tik Tok muestra lo que es una transición de género sin tabúes y que a través de su cuenta trata de visibilizarlo y ayudar a otras personas o compartir información relevante. “En mi caso, la idea de entrar en Tik Tok surgió por la necesidad de conectar con gente en mi misma situación. Iniciar una transición de género es algo duro y que puede generar ansiedad y en Tik Tok encontré una pequeña familia, que no necesariamente pertenecía al colectivo, pero que me entendía y que ha facilitado muchísimo mi camino”.

Además de creador de Tik Tok, Enrique Bernabéu (@enrique_bernabeu) es un claro ejemplo de superación porque, a pesar de haber nacido con parálisis cerebral, ha ido rompiendo estigmas y superando las barreras impuestas por la sociedad. Además, Enrique también es un miembro muy activo dentro de la comunidad LGTBQ y durante su participación en el evento destacó que “Tik Tok puede ser utilizada para educar. Cuando hablas de plataformas digitales la gente puede pensar que es algo simplemente lúdico, pero en Tik Tok me he encontrado con una herramienta participativa en la que se pueden romper muchos estigmas sociales, como en el caso de la discapacidad”.

En la mesa redonda también estuvo presente la periodista Laura Vizcaíno (@lauravizcaino_), en cuyos contenidos de Tik Tok habla de noticias e hitos deportivos con una perspectiva femenina: “Yo trabajo en un sector en el que siempre he tenido que ir demostrando que sabía de fútbol. En el caso de Tik Tok, he encontrado una comunidad que me ha apoyado y que incluso me ha ayudado a tener oportunidades laborales fuera de la plataforma y ahora puedo dedicarme a lo que me gusta”.

La rapera de origen marroquí Imane Raissali, más conocida en Tik Tok como @itsmissraisa, también aportó su punto de vista y dio claves sobre cómo promover el respeto, la igualdad y la diversidad dentro de la plataforma. “Cuando empecé a crear contenido en Tik Tok no me esperaba una acogida tan bonita. Yo soy mujer, musulmana y me dedico al rap, que es un mundo mayoritariamente masculino, por lo que muchas veces sentía que no encajaba. En Tik Tok encontré un espacio seguro en el que podía hablar de lo que me gustaba. En mi caso, contar mis vivencias me ha ayudado a sentirme más acompañada”.

Timpers: las marcas y la diversidad van de la mano en Tik Tok

El evento fue clausurado por Aitor Carratalá, fundador y director de Marketing de Timpers (@timpersbrand), empresa de zapatillas en la que todos sus empleados tienen algún tipo de discapacidad.

Durante su intervención, Carratalá puso de manifiesto la labor que realizan desde la marca para normalizar la discapacidad y cambiar la visión de la sociedad al respecto. De hecho, desde su cuenta de Tik Tok, @timpersbrand, han aprendido perfectamente lo que es el lenguaje nativo de la Comunidad: el aprendizaje a través del entretenimiento. Además, a través de su iniciativa “Aprende con Timpers”, la marca da visibilidad a temas vinculados con la discapacidad y también resuelven las dudas de la comunidad de Tik Tok.

“Tik Tok es una plataforma en la que deberían estar todas las empresas y donde no solo vendes tu producto sino que también sirve para compartir valores, educar, aportar humor, crear tendencias… en nuestro caso lanzamos la campaña “Aprende con Timpers”, que se hizo muy viral y donde creamos vídeos educativos sobre cómo es la vida de una persona con discapacidad. Es muy interesante ver que la comunidad de Tik Tok está interesada por este contenido, y ahora son ellos quienes nos piden que sigamos creando contenido para educar en la diversidad”, explicó.