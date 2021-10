Transcripción de audios: una de las cinco novedades que llegarán pronto a Whatsapp

WhatsApp es una de las plataformas de comunicación instantánea más populares actualmente, sino la que más. Hace unos días, su caída a nivel mundial provocaba que millones de usuarios se quedarán incomunicados en sus teléfonos móviles provocando incluso que este fallo global fuera tendencia durante varias horas. Los más precavidos optaron por el uso de otras aplicaciones de mensajería pero la mayoría ha vuelto a la plataforma liderada por Mark Zuckerberg.

A pesar de ello, WhatsApp ha encontrado en el año 2021 un período de cambios, actualizaciones y buenos números. En el pasado 2020, ya la aplicación superó los 2.000 millones de usuarios activos de manera mensual, muy lejos de su principal competidor, Telegram, que llegó a los 500 millones de usuarios. Aún no se conocen datos para el presente año pero se intuye que la diferencia seguirá siendo abismal.

Durante este año, uno de los cambios más sonados ha sido el cambio en la velocidad de reproducción de los audios de la aplicación. Mediante esta mejora, la plataforma da al usuario la posibilidad de reproducir las notas de voz en 3 velocidades, a fin de ahorrar tiempo. Esta iniciativa ha sido muy aplaudida por los usuarios de WhatsApp. Ahora, la plataforma plantea nuevas actualizaciones que irán llegando en los próximos meses y que cambiarán la forma de usar la interfaz. Este es el resumen de lo que está por llegar.

Trascripción de las notas de voz

Si uno de los cambios más significativos de este año fue la introducción de las distintas velocidades de reproducción de los audios, esta nueva mejora promete ser una de las más celebradas del próximo año. Aún se desconoce cómo será esta función en la versión beta, pero se presupone que, sin escuchar las notas de voz, se podrá conocer mediante una transcripción, más o menos detallada, el contenido de dicho archivo sin necesidad de reproducirlo.

Nuevos emojis en forma de reacción

Tal y como funciona en otras plataformas, como las célebres reacciones de la red social Instagram, la aplicación de mensajería instantánea se encontraría trabajando en nuevos emojis que podrán servir de respuesta a los mensajes recibidos. Estos emojis expresarán agrado, enfado, o alegría mediante una simple reacción.

Denunciar spam

WhatsApp es una de las plataformas más populares que existen para la comunicación de mensajes de forma instantánea, por lo que no es de extrañar que también sea un medio para recibir mensajes no deseados. Hasta el momento, la única manera de no recibir más mensajes por parte de ese molesto usuario es bloquear al usuario. Con la nueva actualización que plantea la plataforma podrán reportarse directamente los chats.

Función multidispositivo

Hoy día, la aplicación cuenta con servicio web que permite abrir sesión en nuestro ordenador, pero solo se podía hacer uso de sus funciones en un único dispositivo. Recientemente, la plataforma incorporó el modo multidispositivo mediante el cual puedes usar tu cuenta en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo. La nueva actualización de WhatsApp plantearía el uso del servicio sin conexión.

Vídeos sin volumen

La plataforma perteneciente a Facebook se encuentra trabajando en una nueva mejora que permita reproducir los videos sin sonido. Esta es una de las actualizaciones más demandadas por sus usuarios que desean poder reproducir estos contenidos sin sonido aunque el volumen del dispositivo se encuentre activado.