X (Twitter) comienza a eliminar los titulares de los enlaces a contenidos para mostrar solo una imagen

Tras anunciarlo Elon Musk a finales de agosto, el cambio ha llegado a X (la red social antes conocida como Twitter): empiezan a desaparecer los titulares que acompañaban a los enlaces que se publicaban en la plataforma.

Aunque los usuarios pueden seguir añadiendo texto de forma manual en el tuit, ha comenzado a desaparecer esa especie de vista previa (conocida como tarjeta de Twitter) y ya solamente se muestra la imagen principal de la noticia o artículo que, al pulsarla, nos lleva al sitio en cuestión.

Es de prever que este cambio, que el propietario de X atribuyó a razones estéticas, reducirá aún más el tráfico directo que medios y publicaciones reciben desde la red social, tráfico que no para de caer desde que se hizo con la compañía el multimillonario.

Tras obligar a iniciar sesión para poder leer mensajes o buscar cuentas y hacer Tweetdeck de pago, entre otras ocurrencias, ahora llega esto, que según Musk busca mejorar la estética del feed, reducir el espacio que ocupan las publicaciones y también el clickbait.

Twitter/X has officially removed article headlines on links shared to the platform, now just displaying the image and website. pic.twitter.com/fNQSfAy70d