Universal Music retirará sus canciones de TikTok por desacuerdos con la plataforma

Universal Music Group (UMG), una de las mayores discográficas del mundo, retirará sus canciones de la red social TikTok por desacuerdos en un nuevo contrato que estaba negociando con la empresa china.

En un comunicado, el gigante de la industria musical anunció que está listo para retirar el acceso de la plataforma a las canciones de sus artistas -entre ellos súper estrellas como Taylor Swfit, Bad Bunny o Rosalía- a partir de este miércoles a la medianoche, que es cuando se vence el contrato actual con TikTok.

Universal acusó a la empresa tecnológica, con sede en Shanghái, de estar utilizando tácticas de acoso e intimidación para forzarla a aceptar un contrato "menos justo y con menor valor" que el actual, que vence el 31 de enero.

En la misiva, UMG explicó que TikTok propuso en las negociaciones del nuevo contrato pagar a los artistas mucho menos por las reproducciones y por el uso de sus canciones de lo que ofrecen otras plataformas de redes sociales.

