"World ID ayudará a distinguir la actividad humana online de la generada por máquinas"

La ya omnipresente inteligencia artificial ha desembarcado en nuestro mundo con un sinfín de beneficios pero, como cualquier herramienta, también ha traído consigo algunos peligros.

En manos de personas con pocos escrúpulos (sean o no ciberdelincuentes propiamente dichos), la IA ha facilitado la proliferación de bots y otros ingenios para suplantar la identidad, la personalidad y hasta la humanidad de los usuarios.

Este último elemento es la base del modelo que propone la compañía Tools for Humanity, una aventura fundada por Sam Altman (CEO de OpenAI), Max Novendstern y Alex Blania cuyo proyecto más conocido es Worldcoin, un protocolo que pretende ser la utilidad pública financiera y de identidad más grande e inclusiva del mundo y ser accesible para todo el mundo.

Y, con respecto a la identidad y retomando lo que decíamos al principio, una de las iniciativas de Worldcoin es la llamada World ID (que va ya por la versión 2.0), una especie de pasaporte digital de humanidad, una identidad digital descentralizada que, por un lado, permite a las personas verificar en una aplicación o servicio que son humanos, manteniendo su privacidad y anonimato online, y, por otro, hace posible diferenciar el contenido y actividad generados por humanos de aquellos que son producto de una inteligencia artificial.

La compañía está en plena expansión en España, con la reciente apertura de varios centros de verificación de estas identidades digitales (se realiza por medio de un aparato llamado Orb que escanea el iris) por todo el país, incluidas ciudades andaluzas como Málaga, Sevilla o Granada.

Conversamos con Ricardo Macieira, Regional Manager para Europa en Tools for Humanity, sobre el protocolo Worldcoin y las ventajas que supone la identificación por iris que propone World ID.

-¿Qué es Worldcoin? ¿Cómo funciona World ID y qué problemas busca solucionar?

-Worldcoin es un protocolo abierto, gratuito y que preserva la privacidad y cuyo objetivo es convertirse en la mayor red financiera y de identidad del mundo para todos los seres humanos, independientemente de su país, procedencia o situación económica.

Worldcoin se basa en tres premisas: en primer lugar, la prueba de la personalidad es una primitiva digital necesaria (será más importante a medida que se disponga de modelos de IA cada vez más potentes; en segundo lugar, la prueba escalable e inclusiva de la personalidad permite, por primera vez, alinear los incentivos de todos los participantes de la red en torno a la incorporación de seres humanos reales (Bitcoin se emite para asegurar la red Bitcoin; Worldcoin se emite para hacer crecer la red Worldcoin, con seguridad heredada de Ethereum), y, en tercer lugar, en una época en la que la IA es cada vez más potente, la forma más fiable de emitir una prueba global de la personalidad es a través de hardware biométrico personalizado.

-¿Qué problemas busca solucionar?

-Con World ID, el proyecto pretende ayudar a distinguir la actividad humana de la actividad online generada por máquinas. En la práctica, eso significa que Worldcoin puede ayudar a las personas a interactuar con internet y servicios basados en aplicaciones de una forma que les permita mantener su privacidad y no compartir sus datos, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de los frustrantes Captcha. Worldcoin también puede ayudar a resolver los omnipresentes problemas de los bots en las redes sociales.

-¿Por qué creen necesaria una nueva forma de autentificación?

-En un momento como el actual, en el que la inteligencia artificial avanza rápidamente y es cada vez más difícil diferenciar entre contenidos en línea generados por humanos y por IA, trabajar en nuevas formas de autentificación está pasando de ser una idea novedosa a una necesidad. Ahí es donde entra en juego la prueba de la personalidad, un mecanismo que establece el carácter humano y único de un individuo, sin revelar quiénes son. Puede considerarse el primer y más fundamental elemento para establecer la identidad digital preservando la privacidad de cada persona. La prueba de la personalidad aborda dos de las consideraciones clave que plantea la era de la IA: proteger contra los ataques de sibilinos y minimizar la propagación de la desinformación generada por la IA.

-¿Qué ventajas tiene con respecto a otras formas de autenticación biométrica como huella o reconocimiento facial?

-Es importante señalar que, por defecto, el proyecto no almacena ningún dato como resultado del proceso de verificación de la prueba de la personalidad: simplemente pretende confirmar que un individuo es único y humano.

Nunca se ha conseguido verificar la unicidad y la humanidad a la escala que Worldcoin pretende. El proyecto llevó a cabo una amplia investigación teniendo en cuenta la escala y los mecanismos de resistencia al fraude. La investigación indicó que el iris ofrece la información más precisa para demostrar la prueba de humanidad y la unicidad. El iris tiene una gran resistencia al fraude y riqueza de datos, lo que significa que puede utilizarse para diferenciar con precisión entre miles de millones de seres humanos únicos.

Para ello, captura y procesa imágenes de una persona y su patrón de iris único. Dado que no hay dos personas con el mismo patrón de iris y que estos patrones son muy difíciles de falsificar, el Orb puede distinguir con precisión a unas personas de otras sin tener que recopilar ninguna otra información sobre ellas, ni siquiera su nombre.

-¿Es más seguro World ID? ¿Por qué? ¿Cómo se protegen los datos de los usuarios?

World ID ofrece a las personas la oportunidad de demostrar su singularidad y humanidad al tiempo que preserva su privacidad, porque las personas no tienen que compartir quiénes son. Por defecto, las imágenes capturadas para crear un World ID verificado por Orb se eliminan permanentemente, a diferencia de las identidades digitales tradicionales, que se almacenan, mantienen y pueden compartir los datos del usuario con terceros.

-¿Cómo va la expansión del proyecto, tanto a nivel global como en España y Andalucía?

-Es alentador ver el interés y la demanda de World ID: el proyecto ya ha emitido más de 2,5 millones de World ID y en España establecimos un nuevo récord nacional con 10.000 verificaciones semanales. En la actualidad, hay cerca de 300.000 titulares de un documento de identidad mundial en España y existen casi 20 puntos en todo el país a los que se puede acudir para obtener un documento de identidad mundial verificado por Orb. Seguimos trabajando para satisfacer la demanda. En Andalucía hemos abierto en Málaga, Granada y Sevilla cinco localizaciones para verificar en las que se puede obtener información sobre el proyecto, así como recibir su World ID en el momento.

-Hay muchos usuarios, tanto a nivel particular como corporativo o institucional, que siguen recelando de la biometría y confiando, demasiado, en las contraseñas. Muchos ni siquiera conocen o activan la autenticación de doble factor. ¿Cómo se les podría convencer de la tecnología que proponen?

-Aquí me gustaría volver a incidir de nuevo en la privacidad. El objetivo de World ID es permitir la certificación de que las personas que se registran son humanas y únicas, no saber quiénes son. Además, se necesita un solo registro: con él cada usuario obtendrá su World ID en la app y ya podrá empezar a utilizarlo. Por defecto, se eliminan las imágenes y la información utilizadas para la verificación porque, a diferencia de otras innumerables empresas tecnológicas, Worldcoin no quiere saber quién eres ni venderá o monetizará nunca ningún dato personal.