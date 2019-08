Apple pide perdón por las escuchas de Siri y anuncia mejoras en la privacidad

Tercero: en cuanto a esos voluntarios, " solo empleados de Apple podrán escuchar las muestras de audio de las interacciones con Siri". Y un apunte interesante: borrarán todas las activaciones erróneas de Siri. Es decir, esas ocasiones en las que el asistente interpreta que se le ha querido activar con un comando de voz y se queda ahí, escuchando, aunque no deba estar haciéndolo.

Segundo: los usuarios podrán escoger si permiten o no que muestras de audio de sus peticiones "ayuden a mejorar Siri". Apple, insisten, "respeta sus datos y cuenta con estrictos controles de privacidad". Y quienes den su consentimiento podrán retirarse si cambian de opinión.

Primero: "Ya no conservaremos grabaciones de audio de las interacciones con Siri”. Pero, añaden, "seguiremos usando transcripciones generadas por ordenador para ayudar a mejorar Siri".

Tras un análisis de la situación, la empresa reconoce "que no hemos estado totalmente a la altura de nuestros elevados ideales y pedimos disculpas por ello".

Apple ha emprendido cambios en la gestión de Siri que han implicado, de entrada, el despido de cientos de analistas a los que la firma empleaba en toda Europa, según informa The Guardian (más de 300 solamente en las oficinas en Cork, Irlanda).

Pero la cosa iba más allá. No sólo registraban y almacenaban, sino que transferían los registros a analistas externos para mejorar (siempre era esa la excusa) la inteligencia artificial tras el asistente de Google o la Alexa de Amazon.

Siempre, argumentaban, para mejorar las respuestas que los asistentes virtuales de las distintas firmas ofrecen a las consultas de los usuarios. El problema fue que además se grabaron conversaciones entre personas (no con los asistentes) y otras interacciones más privadas (sexo y hasta violencia) que las compañías no tenían razón alguna para registrar.

Cómo protege Siri la privacidad

Según Apple, Siri está diseñado para que la mayoría de las tareas se lleven a cabo en el propio dispositivo y se envíe y recoja en sus servidores lo mínimo posible.

Eso que se registra no se usa, dicen, "para crear un perfil de marketing y nunca vendemos esos datos a nadie". Siri utiliza la menor cantidad posible de información para ofrecer un resultado preciso y, cuando se le pide que lea mensajes nuevos, su contenido "no se transmite a los servidores de Siri porque no es necesario para cumplir esa petición del usuario".

El asistente de Apple utiliza, dice la compañía, un identificador aleatorio para hacer un seguimiento de los datos mientras se procesan, de modo que los datos no se vinculan a la identidad del usuario mediante su ID de Apple o número de teléfono. Para protegerlo aún más, los datos del dispositivo se desvinculan incluso del identificador aleatorio a los seis meses.

En cuanto a los datos usados en las interacciones del usuario con el asistente, en ocasiones Apple "utiliza la grabación de audio de una petición, junto con la transcripción, en un proceso de aprendizaje automático que enseña a Siri a mejorar".

Antes de suspender el programa de evaluación, explica Apple, incluía "la revisión de una pequeña muestra de audio de peticiones a Siri (menos de un 0,2%) y sus transcripciones generadas por ordenador" con el fin de comprobar sus aciertos y mejorar su fiabilidad.