Bruselas concluye que Tik Tok vulnera la ley europea por su diseño "adictivo"

Un teléfono móvil con el logo de Tik Tok, ante la sede de la Comisión Europea.

Desplazamiento infinito, reproducción automática de vídeos, notificaciones constantes y un sistema de recomendaciones "altamente personalizado". Estas características, presentes en millones de teléfonos móviles en toda Europa, constituyen según Bruselas un diseño deliberadamente "adictivo" que vulnera la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha concluido este viernes, tras dos años de investigación, que Tik Tok incumple la normativa comunitaria al no evaluar ni mitigar adecuadamente los riesgos que estas funcionalidades suponen para la salud física y mental de sus usuarios, especialmente menores de edad y adultos vulnerables.

El Ejecutivo comunitario considera que la plataforma china ha fallado en su obligación legal de proteger a sus más de 135 millones de usuarios europeos. "Tik Tok parece no implementar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo", señala el comunicado oficial, que llega en pleno debate sobre la regulación del acceso de menores a las redes sociales, tanto en España como en otros países europeos.

El mecanismo del piloto automático

La investigación de la Comisión, que ha incluido el análisis de documentos internos de la compañía, datos de la plataforma y entrevistas con expertos en adicción conductual, revela cómo funcionan estos mecanismos.

Al "recompensar constantemente a los usuarios con nuevos contenidos", explica Bruselas, ciertas características de diseño de Tik Tok "alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y hacen que el cerebro de los usuarios entre en modo piloto automático".

Las investigaciones científicas citadas por la Comisión demuestran que este tipo de estímulos pueden conducir a comportamientos compulsivos y reducir significativamente el autocontrol de los usuarios.

Sin embargo, Tik Tok ignoró en su evaluación de riesgos "importantes indicadores del uso compulsivo de la aplicación", como el tiempo que los menores pasan en la plataforma durante la noche, la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación y otros posibles marcadores de adicción.

Las herramientas actuales de la plataforma para gestionar el tiempo de pantalla y los controles parentales "no parecen reducir eficazmente los riesgos", según el dictamen preliminar.

Los límites de tiempo son "fáciles de descartar", mientras que los controles para padres "pueden no ser eficaces porque requieren tiempo y habilidades adicionales" por parte de los progenitores, reconoce el documento.

Cambios estructurales obligatorios

En esta fase del procedimiento, la Comisión considera que Tik Tok debe "modificar el diseño básico de su servicio". Las medidas propuestas incluyen desactivar progresivamente funciones clave que generan adicción, como el desplazamiento infinito, aplicar "descansos de pantalla" efectivos, incluso durante la noche, y adaptar su sistema de recomendaciones para reducir el efecto de arrastre sobre los usuarios.

Si finalmente se confirman estas conclusiones preliminares, Bruselas podrá emitir una decisión de incumplimiento que puede derivar en una multa de hasta el 6% del volumen de negocios anual global de la compañía, una sanción económica que podría ascender a miles de millones de euros dada la facturación mundial de Tik Tok.

Dos años de investigación formal

El procedimiento contra Tik Tok comenzó el 19 de febrero de 2024, cuando la Comisión Europea abrió una investigación formal ante sospechas de que la plataforma incumplía la Ley de Servicios Digitales.

Aquella investigación, basada en el análisis del informe de evaluación de riesgos que Tik Tok presentó en septiembre de 2023, abarcaba inicialmente cuatro áreas: el diseño adictivo, el efecto madriguera de conejo de los sistemas de recomendación, el riesgo de que menores accedan a contenidos inadecuados para su edad y las obligaciones de garantizar privacidad y seguridad a los usuarios más jóvenes.

En octubre de 2025, Bruselas adoptó conclusiones preliminares sobre otro aspecto de la investigación: la falta de transparencia en el acceso a datos públicos para investigadores.

Según la Comisión, Tik Tok estableció "procedimientos y herramientas excesivamente gravosos" que dejaban a los investigadores con "datos parciales o poco fiables", dificultando su capacidad para estudiar la exposición de usuarios, incluidos menores, a contenidos ilegales o dañinos.

El pasado diciembre, sin embargo, la Comisión cerró la parte de la investigación relativa a la transparencia publicitaria después de que Tik Tok presentara compromisos vinculantes.

La plataforma se comprometió a mostrar el contenido completo de los anuncios tal como aparecen en los usuarios, actualizar su repositorio de publicidad en un máximo de 24 horas, proporcionar criterios de segmentación publicitaria e introducir opciones adicionales de búsqueda y filtrado.

"Categóricamente falso", replica Tik Tok

La reacción de Tik Tok no se hizo esperar. Poco después del comunicado de Bruselas, un portavoz de la compañía calificó las conclusiones de la Comisión como "una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada". "Tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios a nuestro alcance", aseguró la empresa en un comunicado.

La plataforma china tiene ahora la oportunidad de ejercer su derecho de defensa: puede examinar los documentos de los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares. Paralelamente, el Consejo Europeo de Servicios Digitales será consultado sobre el caso.

Un modelo regulatorio pionero

El caso de Tik Tok es una nueva prueba de fuego (tras la multa a X el pasado diciembre) para la Ley de Servicios Digitales, el marco regulatorio europeo que desde febrero de 2024 se aplica a todos los intermediarios en línea que operan en la UE.

La normativa establece obligaciones específicas para las plataformas designadas como "muy grandes", aquellas con más de 45 millones de usuarios mensuales en Europa, entre las que se encuentran Tik Tok, Meta, Google o X (antes Twitter).

Tik Tok fue designada como plataforma en línea de muy gran tamaño el 25 de abril de 2023, tras declarar que contaba con 135,9 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea. Desde entonces, está obligada a cumplir con requisitos reforzados en materia de evaluación de riesgos, transparencia, protección de menores y acceso a datos para investigadores.

El procedimiento contra Tik Tok es uno de los más avanzados bajo esta nueva legislación y, junto al de X, podría sentar un precedente importante sobre cómo la UE fiscaliza el diseño de las plataformas digitales y su impacto en la salud pública, especialmente entre los más jóvenes.

Bruselas no ha establecido un plazo concreto para la resolución definitiva del caso, aunque estos procedimientos suelen extenderse varios meses hasta la decisión final.