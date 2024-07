Más cerca de la inmortalidad: un científico asegura que pronto se podrá "superar por completo las limitaciones de nuestros órganos"

Alcanzar la inmortalidad, ¿es posible? Entender y alargar lo efímero, convertirlo en algo capaz de trascender el umbral de la vida. Este es uno de los grandes interrogantes de la existencia humana, al que en innumerables ocasiones se ha tratado de dar respuesta. A veces, desde la imaginación; y otras, desde la ciencia. Sin embargo, si bien resulta algo más propio de la ciencia ficción, puede que no se halle tan alejado de la realidad. O, por lo menos, eso es lo que parece sugerir el científico futurista Raymond Kurzweil.

Según sus hipótesis, la tecnología podría ser nuestra aliada. Concretamente, los nanorobots, a los que ve como la clave de alargar nuestras vidas más allá de los 120 años. Exingeniero de Google, inventor y autor de varios libros sobre Inteligencia Artificial, nanotecnología y robótica, Kurzweil habló con el canal de YouTube Adagio sobre la singularidad.

Raymond Kurzweil, autor de 'La singularidad está cerca'

Este concepto teórico hace referencia, según lo explica Kurzweil, a que la Inteligencia Artificial llegará a un punto en el que superará a la inteligencia humana y cambiará el curso de nuestra evolución. En este sentido, el autor publicó el mes pasado su libro The Singularity is Nearer: When we Merge with AI (La singularidad está cerca: cuando nos fusionemos con la IA), en el que hace referencia a esta misma idea y a la unión de la biotecnología y la Inteligencia Artificial para superar (y mucho) nuestra esperanza de vida. Su predicción es que la singularidad está más cerca de lo que nos podamos imaginar.

Tal y como recoge el periódico británico, Daily mail, “Kurzweil analizó la expansión de la genética, la nanotecnología y la robótica, que según él conducirá a la creación de ‘nanorobots’ que reviertan el evenjecimiento”. De esta forma, “estos pequeños robots repararán células y tejidos dañados que se deterioren a medida que el cuerpo envejece y nos hará inmunes a enfermedades como el cáncer”. Se postergará de esta forma lo que ahora resulta inevitable.

El uso de la nanotecnología

“La única solución, sostienen los investigadores de la longevidad, es curar el propio envejecimiento”, defiende Kurzweil al respecto. Y asegura que es probable que la primera persona en vivir muchos más años ya haya nacido. En este sentido, afirma que “si la nanotecnología de 2050 resuelve suficientes problemas de envejecimiento para que las personas de 100 años empiecen a vivir hasta los 150, tendremos hasta 2100 para resolver los nuevos problemas que puedan surgir a esa edad”; y añade: “con la IA desempeñando un papel clave para entonces, el progreso durante ese tiempo será exponencial”.

Ahora bien, en la actualidad no existe ninguna tecnología que se acerque a lo propuesto por Raymond Kurzweil. De manera que aún nos queda mucho tiempo por delante para saber si sus predicciones serán ciertas o no. O hasta qué punto. Lo que sí es verdad es que la tecnología avanza rápidamente y, cada vez, se abren nuevos caminos en el ámbito de la investigación. Qué pasará llegado el momento, quién sabe.