WhatsApp es la app de mensajería instantánea más utilizada del Mundo. Más de 2.000 millones de usuarios la tienen instalada en sus dispositivos y hacen uso de ella habitualmente. Estamos tan acostumbrados a consultarla de forma compulsiva que cuando notamos algo extraño en su ejecución es como cuando un bebé hace cualquier ligero movimiento en su cuna para unos padres primerizos. Dudamos si nos han hackeado o nos están espiando. El tiempo se detiene y la desesperación se apodera para el que necesita respuestas. Y si ya se cae el servicio, el mal funcionamiento de WhatsApp se convierte en noticia desde la India a Hawai, pasando por EE.UU, Alemania o España en apenas minutos ¿Será cosa de nuestro móvil? ¿Cuándo volverá a estar activo? ¿Cómo comprobar si WhatsApp se ha caído? Aquí os explicamos los pasos que suelen dar los usuarios más ansiosos.

Mensajes que no se envían, comentarios que no recibes por parte de una persona de la que esperas noticias, el reloj del envío de mensajes que no para de girar sin aparecer los anestesiantes checks de confirmación de envío y lectura del mensaje...nervios, sudores fríos, enfados. El estado de ánimo se convierte en una montaña rusa y la realidad es que WhatsApp (y el resto de servicios del universo Zuckerberg) está malacostumbrando a su público a sustos de estos tipo cada cierto tiempo. Desde hace casi una década es habitual que el servicio sufra parones en Nochevieja, por ejemplo.

Empiezan a funcionar entonces páginas web que han hecho de esta problemática de WhastsApp casi su leit motiv. DownDetector, IsTheServiceDown, Outage Report o WABetaInfo son algunas de estas páginas a través de las cuales podremos comprobar si WhatsApp está en problemas y cómo ha sido el comportamiento de la red de mensajería móvil instantánea en las últimas horas. También se convierten en lugares de debates, en los que los usuarios registran las incidencias que tienen desde cualquier punto del planeta para que otros puedan ser conscientes de que algo está fallando y ayudan a diferenciar de un vistazo la situación de WhatsApp en cada país y su correcto funcionamiento.

Twitter y su #whatsappdown

Pero sin duda alguna si existe una forma de enterarse rápidamente de si WhatsApp se ha caído es entrando en la red social Twitter. Allí el hashtag #whatsappdown se ha convertido en uno de los fenómenos virales, ya que ante el potencial del imperio Zuckerberg vs Twitter (ahora las cosas pueden empezar a igualarse en los próximos años con la entrada de Elon Musk), los firmes defensores de la red social del pajarito aprovechan la más mínima ocasión para destacar los continuos fallos de los gigantes Facebook e Instagram, que habitualmente suelen acompañar a WhatsApp en estos microcortes que terminan convirtiendo Twitter en un hervidero de quejas y en una fuente de ingenio en la que proliferan los memes bromeando sobre WhatsApp.