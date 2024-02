Los españoles invertimos unas 5 horas y 45 minutos diarios de media en Internet, de las cuales 1 hora y 55 minutos están dedicadas a las redes sociales. No es cuestión, ni mucho menos, de demonizarlo el entorno digital puesto que ha permitido, permite y permitirá avanzar en muchísimos aspectos positivos. el teletrabajo, la educación online y a distancia, la teleasistencia a personas dependientes y mayores, el entretenimiento a través de las redes sociales y el comercio electrónico, por ejemplo, pero también encierra señales de alerta alrededor de los jóvenes y la salud mental. El mayor riesgo que entraña el uso excesivo de las redes sociales por parte de los jóvenes es llegar a crear adicción o dependencia, pero también se convierte en nicho de conductas reprobables que deben ser señaladas, como el 'stalking', obsesión de una persona que persigue de manera persistente a otra ¿Cómo lograr evitarlo o salir de esa situación cuando te ves inmerso en ella? Desde la cuenta de Instagram de la Policía Nacional nos ofrecen cuatro consejos para evitar el 'stalking'

Porque, como bien explican, "cotillear a tu crush es una cosa y el delito de stalking es otra". No se pueden normalizar situaciones en las que pensamos que alguien intenta controlarnos. Ni callarse ante mensajes molestos e intimidades o amenazas reiteradas. Hablamos de conductas intensivas y que dañan tu imagen. Hablamos de stalking y la mejor forma de evitarlo es la siguiente:

No hagas pública tu información personal

Las redes sociales sirve para compartir momentos, reflexiones, imágenes y otros aspectos con otras personas, pero siempre es importante saber hasta qué punto estamos ofreciendo información personal que a la larga podría volverse en nuestra contra.

Cuidado con las personas extrañas que aceptas en tus redes sociales

En las redes sociales no cabe todo...ni todos. Es necesario tener mil ojos para percatarnos de la presencia de gente que no conozcamos realmente y que resulten extrañas o incómodas. No es obligatorio tener 'amigos' por tener y aceptar todo tipo de invitaciones.

Revisa tu privacidad

También es importante que nos detengamos a revisar la privacidad de nuestras cuentas. Leer la letra pequeña que se acepta en las diferentes redes sociales y el acceso a determinada información que le estamos dando a según qué usuarios.

Sé muy precavido con lo que publicas

Por último, desde la Policía insisten en que debemos ser muy precavidos con el contenido que publicamos. Cualquier movimiento que hagamos puede servir para dejar una huella (digital) que puede ser aprovechada por esas personas que están deseando seguir con el stalking.

Para luchar contra el 'stalking' recaba y conserva todo el material en el que se te intimida, bloquea al usuario, reporta su actividad y denuncia ante la Policía

Si aún así no consigues evitar el acoso por parte de determinados usuarios recaba y conserva todo el material en el que se te intimida, bloquea al usuario, reporta su actividad y denuncia ante la Policía.