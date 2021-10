La copia de TikTok va cogiendo fuerza en YouTube

Hace unos meses, al calor del verano y con el furor de las vacaciones y las ganas de compartir todo lo que hacemos a todos horas, llegó a España el nuevo servicio de vídeos cortos de Youtube, 'Youtube Shorts'. El auge de TikTok en los últimos tiempos ha revolucionado el formato del vídeo en redes sociales. Primero fue Instagram la que impulsó el formato corto y vertical con sus 'Reels' y ahora el que se sube al barco es el gigante 'Youtube', consciente de que su copia de TitTok va a seguir cogiendo fuerza con el paso de los meses. La plataforma está convencida de que mientras siga creciendo YouTube Shorts, habrá más personas participando y pasando tiempo en YouTube con vídeos cortos. Y está dispuesto a promocionar el servicio todo lo que pueda.

Su último movimiento estratégico es ofrecer estos vídeos cortos en las búsquedas de Google. En los últimos años, Google no ha logrado convertir el alto tráfico de YouTube en ganancias y con esta opción los videos cortos de Youtube "son mucho más interesantes", tal y como explica en su cuenta de Twitter Kevin Indig, creador de contenido SEO @shopify. Pronto estarán indexando TikToks y Reels. Y los usuarios empiezan a agradecerlo porque, como explica Dean Ryan Martin "los 'shorts' de YouTube ahorran tiempo", pudiendo asimilar mucha información de forma efectiva.

Youtube Short Videos just got a lot more interesting...They now appear in Google Search (query = "acrylic painting"). pic.twitter.com/gXzZIE7Jte