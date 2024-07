Cuidado con esta nueva estafa telefónica que se hace pasar por InfoJobs

Cada día hay noticias de nuevos intentos de estafa que usan diversas técnicas como hacerse pasar por diversas entidades públicas (como Hacienda o la Dirección General de Tráfico) a empresas privadas de diversos sectores, como el entretenimiento con plataformas como Netflix, empresas eléctricas como Iberdrola. Hasta las personas que buscan empleo no están a salvo de estos intentos de phishing, ya que algunos estafadores han elegido hacerse pasar por una plataforma de búsqueda de empleo que muchos españoles usan en su día a día: InfoJobs.

¿En qué consiste esta estafa y qué se debe tener en cuenta para evitar caer en ella?

Los ciberdelincuentes usan el nombre, la popularidad y el respeto que hay detrás de marcas y empresas para intentar obtener diversas cosas, como dinero o datos personales que luego pueden vender al mejor postor. En el caso de esta estafa, los delincuentes cometen un delito de phishing, en el que se suplantan a InfoJobs, llamando a potenciales víctimas. Aunque también se han dado otros casos de campañas de estafas que en lugar de llamadas usan otros métodos para contactar, como SMS o a través de correo electrónica.

En el caso de la estafa telefónica, las víctimas pueden escuchar una grabación en la que una voz metálica se presenta como parte del Departamento de Recursos Humanos de la plataforma de búsqueda de empleo. Dan a conocer a su interlocutor una oferta de trabajo en la que dicen que los trabajadores pueden obtener entre 50 y 500 euros diarios. Una oferta irresistible que se usa como gancho para engañar a las víctimas y una característica con empleo con remuneración llamativa a cambio de poco esfuerzo es usualmente utilizado también en las a través de otras vías. En la grabación animan al oyente a escribir a través de WhatsApp al número de teléfono que realiza la llamada, aunque se ha presentado como parte del Departamento de RRHH de InfoJobs, para recibir un bono de cinco euros. Tras esto la llamada se corta.

En las llamadas las grabaciones dicen buscar 30 personas para que se incorporen a trabajar de manera inmediata y en línea, con ello buscan apremiar a las víctimas para que no piensen mucho y conecten con el número en busca de este empleo y envíen su documentación para comenzar a trabajar en un empleo idílico que realmente no existe.

Desde InfoJobs recuerdan a los usuarios de su plataforma que nunca pedirán información como el CV a través de correos electrónicos u otras vías externas a su plataforma. También que nunca contactan a los aspirantes por SMS y llamada, como ocurre con estas estafas. En el caso de otras vías, como los correos electrónicos, aconsejan comprobar al dirección de correo de quien ha enviado el mensaje, ya que los mensajes oficiales siempre usaran el dominio @infojobs.net.

"Ante la duda, no hagas nada" es otro de los consejos que da la plataforma, que también pide a quienes sospechen de que pueden estar siendo mensajes por parte de estafadores, que avisen y no hagan caso a los mensajes. En estos casos es importante usar el sentido común y desconfiar de las ofertas que son demasiado buenas, porque lo más probable es que no sean verdad.

Y de ser víctima de este tipo de estafa y haber entregado información personal o bancaria a los ciberdelincuentes, es importante denunciar la situación ante los Cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado. Y en caso de duda, el Instituto Nacional de Ciberseguirdad (INCIBE), cuenta con una línea telefónica gratuita de Ayuda en Ciberseguirdad (017) y de las aplicaciones de WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017) en las que se puede obtener información.