Pensar en global, actuar en local

En medio de una convulsión económica como la que ha provocado la guerra arancelaria provocada por Donald Trump el margen de maniobra de una administración regional como es la Junta de Andalucía es muy estrecho. En este caso concreto, incluso España no puede dar pasos al margen de la Unión Europea y se equivocaría si emprendiera una vía unilateral. Pero, al mismo tiempo, la Junta no puede quedarse al margen porque hay empresas andaluzas que se van a ver fuertemente afectadas por lo que en la práctica se va a convertir en el cierre del mercado de Estados Unidos. De hecho, el único instrumento en manos del Gobierno andaluz para paliar los efectos de esta crisis es el que ha puesto en marcha: movilizar los recursos existentes para la promoción de los productos andaluces que se van a ver más afectados en países que puedan absorber las exportaciones que van a dejar de ir al que ha decidido levantar barreras arancelarias propias de siglos pasados. Es la aplicación a la realidad empresarial de Andalucía del viejo principio de que hay que pensar en global, pero actuar en local. Las acciones promocionales que pueda emprender la Junta en los mercados asiáticos o de América Latina van a ser, en cualquier caso, un paliativo. La verdadera respuesta a la situación que ha creado Estados Unidos debe venir de las propias empresas afectadas, que son las responsables de adaptar sus estrategias comerciales a las nuevas circunstancias sobrevenidas y no dejar que el pánico que se ha apoderado de la economía mundial las paralice. La reunión celebrada el pasado lunes entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los líderes de la patronal y de los sindicatos dejó claro cuál es el campo de actuación que cabe desarrollar desde Andalucía, al mismo tiempo que se presta respaldo a la respuesta que se dé a la ofensiva de Donald Trump desde Madrid y Bruselas.