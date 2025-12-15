Calendario electoral de vértigo

El Partido Popular parece haber diseñado un circuito electoral de vértigo para que cuando se celebren las próximas generales el PSOE llegue con al menos tres reveses que lo dejen desarmado y sin capacidad de maniobra. Esta idea parece estar detrás de las sucesivas convocatorias que tienen como primer episodio los comicios del próximo domingo en Extremadura, seguirán los de Aragón del 8 de febrero y concluirán, si no colocan por delante los de Castilla y León, con los andaluces, que tendrán lugar en primavera. A la primera prueba, la extremeña, los socialistas llegan desfondados, tanto por la situación política general como por la debilidad del candidato con el que concurren, a punto de sentarse en el banquillo por el caso de presunto enchufismo del hermano del presidente del Gobierno. No parece que el PSOE esté tampoco en condiciones de afrontar los otros retos electorales en muchas mejores condiciones, por lo que su táctica parece limitarse a confiar en que el tiempo vaya diluyendo el ruido de la corrupción y que Vox resulte decisivo en la configuración de los gobiernos autonómicos que se deberán formar en los próximos meses. Ahí está también el principal riesgo que corre el PP. Si no consigue mayoría absoluta en Extremadura, Aragón o Andalucía, la presión de Vox para coger cuotas significativas de poder puede ser mucho mayor que en ocasiones anteriores. Hasta qué punto esas circunstancias puedan movilizar en unas elecciones generales al alicaído, desencantado y exhausto electorado socialista es algo que está por ver, pero a la vista de los acontecimientos es la principal baza con la que juega Pedro Sánchez. La táctica es no hacer nada: ni cambio de personas en el Gobierno ni de estrategias. Las próximas semanas van a ser decisivas para ver si el incendio que se ha declarado en el partido es controlable. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, empieza a jugarse su futuro el domingo próximo en Extremadura. Aunque parta como favorito, los peligros están ahí.