El 54% de los españoles cree que el 5G tendrá un impacto positivo en la sociedad

¿Qué sabemos los españoles sobre el 5G? ¿Qué beneficios creemos que aportará a la sociedad el despliegue de esta tecnología? Son algunas de las preguntas a las que ha tratado de responder una encuesta de Ipsos encargada por Samsung que desvela que más de la mitad de los ciudadanos, el 54%, creen que el impacto de esta tecnología será positivo y que sus beneficios se advertirán especialmente en la hiperconectividad, la educación, la salud y la forma de trabajar.

El 66% de los encuestados está de acuerdo en que creará un entorno hiperconectado, en el que se necesitarán sistemas o dispositivos más seguros, por el mayor número de dispositivos conectados. Para el 65%, impactará en la educación, permitiendo conexión de calidad y en tiempo real para clases virtuales, así como acceso a recursos que les servirán de apoyo en sus estudios.

El 63% considera que transformará nuestra forma de trabajar (aumentará la productividad y trabajaremos de forma más eficiente desde cualquier lugar y en cualquier momento) y la misma cifra, un 63%, opina que repercutirá en el desarrollo de un sistema sanitario conectado, con sincronización de todos los datos en tiempo real para mejorar la atención de emergencia, las listas de espera o las operaciones en remoto, entre otros aspectos.

Por sexos y tramos de edad, los hombres (70%) valoran más que las mujeres (61%) el impacto positivo en la educación y los jóvenes de entre 18 y 34 años son más optimistas sobre la mejora del sistema sanitario (67%) que los mayores de 35 años (59%).

¿Qué sabemos del 5G?

En cuanto al nivel de conocimiento del 5G, el 64% de los españoles reconoce tener un conocimiento bajo o muy bajo sobre sus funcionalidades especificas o sus beneficios. También aquí se observan diferencias por sexo y edad: el 17% de los hombres se considera experto frente a un 9% de las mujeres, mientras que el porcentaje sube al 20% cuando nos referimos a jóvenes frente a un 10% de las personas mayores de 35 años.

A la hora de responder sobre con qué relacionan el 5G, para el 60% tiene que ver con la rapidez de descarga, seguido muy de lejos con un 25% que lo identifica con mejoras en el rendimiento, mientras que para el 11% mejora la conectividad y facilita las conexiones simultáneas. Llama la atención que el 24% de los encuestados respondió que no sabe con qué relacionarlo, con un 31% de las mujeres que admiten este desconocimiento frente a un 16% de los hombres.

Beneficios del 5G

Para el 74% de los encuestados el principal beneficio del 5G es disponer de conectividad siempre, independientemente del lugar donde nos encontremos. Le siguen la capacidad de realizar videollamadas sin cortes o ralentización con calidad constante en alta definición (71%) y descargar contenido a velocidad ultra-rápida (69%). Otros aspectos también destacados en el estudio son ver vídeos en línea sin interrupciones y máxima calidad (66%) y ver o compartir vídeos en directo sin cortes o interrupciones (61%).

En cuanto a los jóvenes entre 18 y 34 años, más aficionados a los videojuegos y a consumir contenidos, destacan ver vídeos en línea (76%), descargar contenido a alta velocidad (75%) y ver o compartir vídeos (72%).

Una auténtica revolución

David Alonso, director de Empresas de Samsung Iberia, considera, con respecto al estudio que ha encargado su compañía, que "conforme se vayan completando los despliegues de red por todo el mundo irán surgiendo nuevas necesidades y demandas, y entonces se verá la auténtica revolución industrial, social y económica que supondrá esta nueva tecnología. La compañía, indica Alonso, cree que el 5G es "un disruptor natural que afectará a todos los aspectos de la vida cotidiana de los usuarios".

Por su parte, Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional 5G, destaca el liderazgo de España dentro de Europa en cuanto a tecnología 5G: "España es uno de los países de cabeza en despliegue de 5G. Nuestros principales operadores ya lo tienen disponible, los móviles de las principales marcas ya están en el mercado, somos el país número uno en cuanto a pilotos 5G en Europa y ocupamos el segundo lugar en proyectos de I+D a nivel europeo".