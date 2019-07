La española Sherpa ficha al creador de Siri, Tom Gruber

La empresa española Sherpa, especializada en el desarrollo de asistentes predictivos basados en Inteligencia Artificial (IA), ha anunciado la incorporación como nuevo 'strategic advisor' de Tom Gruber, el creador de Siri, el popular asistente de Apple. Gruber se encargará del desarrollo de las funcionalidades proactivas y predictivas de Sherpa, y lo hará en exclusiva.

Gruber y Sherpa se conocen de tiempo atrás, cuando el entonces ejecutivo de Apple fue uno de los encargados de la compra -frustrada- de la empresa vasca por parte del gigante norteamericano.

Durante la presentación de la nueva incorporación a los medios, Gruber explicó que cuando visitó la sede de la compañía en Bilbao quedó "impresionado por su tecnología de inteligencia artificial", no en vano "entre las empresas de Digital Assistant que he visto, el producto y el equipo de Sherpa.ai es el que más me ha entusiasmado. Por eso he decidido unirme a la compañía".

Tom Gruber fue cofundador y CTO del equipo que creó Siri en 2008, posteriormente adquirido por Apple en 2010. Durante sus más de ocho años en Apple, Gruber lideró el grupo de Desarrollo Avanzado encargado de diseñar las nuevas funcionalidades de Siri y los productos relacionados para incrementar las capacidades inteligentes de la interfaz.

No estará contratado a tiempo completo en Sherpa, sino que ejercerá como consultor con el objetivo de potenciar el desarrollo de la nueva generación de funcionalidades para Asistentes Digitales.

Además de estar trabajando en varios acuerdos con las principales compañías internacionales del sector automovilístico y de las telecomunicaciones, la compañía sigue desarrollando nuevos productos, como la nueva Sherpa News, una aplicación gratuita de noticias basada en Inteligencia Artificial, disponible para Android y iOS, que completa el catálogo de aplicaciones móviles junto a Sherpa Assistant, el asistente digital que acumula millones de descargas desde su lanzamiento.