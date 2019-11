El Honor 9X de Huawei: 269 euros y todas las funcionalidades de Google

269 euros y todas las funcionalidades de Google. Son dos de los ganchos del Honor 9X, última incorporación al catálogo de la segunda marca de Huawei que esquiva, de momento, el veto de Estados Unidos.

El teléfono, que acaba de desembarcar en el mercado español, cuenta con una triple cámara de 48 MP y una pantalla FullView de 6.59 pulgadas. Tiene 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 640 GB con una tarjeta microSD de 512 GB. Y, lo más importante tras la prohibición de Washington a las empresas estadounidenses de trabajar con la marca china: el Honor 9X lleva Android 9 Pie y servicios de Google como Play Store, Gmail, Maps, YouTube... Además de apps de Facebook como WhatsApp.

Tras presentar los Mate 30 y Mate 30 Pro (por primera vez sin los servicios de Google preinstalados), Huawei ha aprovechado una suerte de resquicio legal para recuperar su alianza con Google. Y con este dispositivo aspira a posicionarse en la cada vez más competida gama media-baja, en la que reinan compatriotas como Xiaomi y Oppo (que también tiene una segunda marca: Realme).

Las cámaras

El Honor 9X cuenta con triple cámara con lente principal de 48 megapíxeles con apertura f / 1.8 y un sensor de media pulgada. Ello se combina con el potente software marca de la casa, que con algoritmos de inteligencia artificial y su modo AIS Super Night es capaz de ofrecer imágenes de gran calidad, incluso con poca luz. A todo ello se añade una cámara súper gran angular de 120 grados con un sensor de 8 megapíxeles y una tercera lente de profundidad de 2 megapíxeles especial para retratos.

La pantalla

El dispositivo incorpora una pantalla FullView inmersiva de 6.59 pulgadas (tecnología IPS con una resolución máxima de 2340 x 1080 píxeles Full HD+), sin notch, ya que la cámara frontal sale físicamente del terminal en plan pop up. Una solución por la que han optado competidores como One Plus, Xiaomi, Oppo o Samsung. Tiene panel LCD y una gran pantalla (relación con el cuerpo del 91%), más un doble panel curvo 3D con un marco de 8.8 mm de grosor.

En la parte trasera, más de 100.000 mosaicos geométricos de corte de diamante reflejan y refractan la luz para crear el diseño Dynamic X. A España llega en dos colores: azul zafiro (sapphire blue) y negro medianoche (midnight black).

Otras funcionalidades

Al contrario que otras marcas, el Honor 9X conserva el conector (jack) para auriculares de 3.5 mm. Tiene un conector USB tipo C, una batería de 4.000 mAh y un procesador Kirin 710F diseñado por la propia Huawei.