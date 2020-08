Luis de la Peña: "El sector de la tecnología ha sido clave en el confinamiento"

Más información Samsung busca seducir a los 'gamers' con la serie Galaxy Note20

-Es la primera vez que Samsung hace una presentación de forma virtual. ¿Cree que afectará a la repercusión de los productos que lanzan en este evento?

Evidentemente no es lo mismo hacerlo de forma virtual que ver y tocar los dispositivos, pero son los tiempos que corren y tenemos que seguir las premisas y las pautas que nos indican las autoridades. Los usuarios y los medios conocen a Samsung y conocen sus productos, así que creo que la gente se va a poder imaginar un poco la realidad y las sensaciones de estos nuevos dispositivos.

-Sin entrar en cifras, ¿cómo ha afectado la pandemia a Samsung? ¿Cómo cree que lo hará en los próximos meses?

-Nosotros estamos afortunadamente en un sector, el de la tecnología, que ha sido clave en estos últimos tiempos. Por un lado, desde el punto de vista del trabajo en casa, precisas de un teléfono, una tablet u otro dispositivo; por otro, los que tenemos familia e hijos también hemos necesitado de estos productos, con lo cual la tecnología en este aspecto ha sido clave. Hay una demanda por parte del consumidor de esta tecnología para poder seguir en el día a día. Así que no podemos tener ninguna queja, estamos tranquilos dentro de la intranquilidad general que vivimos. Está claro que las cosas han cambiado, pero en el sector en el que nos movemos hay una demanda clara de las empresas, para que sus empleados puedan seguir trabajando de manera normal en sus casas, y del sector de la educación, para que los jóvenes, menos jóvenes y niños se sigan educando y una forma de hacerlo es a través de la tecnología.

-¿El segmento de los tablets aguanta o ha perdido la batalla frente a los teléfonos de pantallas cada vez más grandes?

-El de los tablets es un sector que sigue tirando, y hoy en día más por el proceso de digitalización que atraviesan tanto las empresas como los colegios y universidades, que se sirven de este tipo de productos para sus clases virtuales.

-¿Cuáles son las principales novedades que trae el Note20?

Destacaría en primer lugar la colaboración que Samsung tiene a nivel mundial con grandes empresas para mejorar sus productos. Por ejemplo, seguimos colaborando con Google, con plataformas audiovisuales como Netflix, musicales como Spotify... El año pasado ya anunciamos un acuerdo con Microsoft para todo lo relacionado con la productividad y este año una de las novedades es la ampliación de ese acuerdo para incluir el apartado de ocio, del gaming. Al final estamos presentando un producto muy completo que te ayuda en la parte de productividad con el trabajo diario, pero que también te permite disfrutar del tiempo de ocio. A ello se unen las mejoras del S Pen, que sigue manteniendo las funcionalidades que tenía hasta ahora pero añade otras como la posibilidad de convertir a Word, de forma inmediata, lo que se escribe con él a mano.

-Y se incorporan dos nuevos colores al catálogo cromático de los productos Samsung

Sí, creo que la compañía ha dado un salto importante en cuanto al diseño, con dos colores que llaman mucho la atención y están gustando mucho, el bronce y el verde. Además llegan a todo el ecosistema, así que puedes tener el set completo, teléfono, tablet y auriculares del mismo color.

-¿Cree que al introducir esos colores y la colaboración con Microsoft para los juegos pueden llegar a un público más amplio?

-No sé si a propósito o no, pero con el tema del confinamiento, con todos encerrados en nuestras casas, creo que buscamos productos que nos permitan esa productividad desde el punto de vista del trabajo y también la parte de ocio, para separar los dos planos y que en el mismo dispositivo puedas disfrutar de las dos cosas, el trabajo y el ocio. Lógicamente, al incorporar una parte de juegos, posiblemente sí ampliamos un poco el consumidor al que nos dirigimos. Podemos incorporar a un nuevo público, a esos usuarios para los que el punto de la productividad no era suficientemente atractivo pero que sí pueden llegar al incluir los videojuegos.

-El 5G vuelve a ser clave en estos nuevos Note.

También aquí hemos sido pioneros. Lo introdujimos por primera vez con el S9 y hemos seguido incluyéndolo. Y no solo eso, sino que hemos conseguido democratizar el 5G llevándolo a las gamas medias, para que todos los segmentos de público tengan acceso a esta tecnología. Es la apuesta que seguiremos manteniendo para los próximos años.