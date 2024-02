Estos son los móviles en los que WhatsApp deja de funcionar para siempre

El uso de WhatsApp se ha convertido en parte vital de la comunicación a día de hoy, son millones los usuarios los que lo utilizan diariamente tanto en su vida laboral como en la personal. Como todas las aplicaciones, cada cierto tiempo se van renovando y actualizando y para ello necesitan que los dispositivos en los que están instaladas cumplan ciertas características para seguir operando con la misma eficacia de siempre.

Aunque sucede, que no todos los modelos que hay actualmente en el mercado son lo suficientemente actuales como para que permita los cambios necesarios para mejorar la aplicación, en estos casos, WhatsApp dejará de estar disponible en estos dispositivos.

En la página oficial de WhatsApp muestran los requisitos necesarios de los dispositivos móviles para que la aplicación pueda actualizarse sin problemas. En el caso de los Androids, tienen que poder ejecutar el sistema operativo Android OS 5.0 o una versión posterior y también tienen que poder recibir mensajes SMS o llamadas durante el proceso de verificación.

En los iPhones, WhatsApp es compatible con iOS 12 o versiones posteriores, pero se recomienda usar la versión más reciente disponible.

La razón por la que se ponen estas medidas es que en las versiones anteriores de esos SO no se cumplen con los estándares de seguridad actuales o se han quedado desactualizados. La fecha de esta nueva actualización llegará el próximo 1 de marzo y será entonces cuando los dueños de estos smartphones no podrán recibir ni mandar más mensajes a través de WhatsApp en los dispositivos desactualizados.

Estos son los móviles en los que dejará de funcionar WhatsApp

Los siguientes smartphones no podrán hacer el uso de la aplicación de WhatsApp a partir de marzo porque no cumplen con las medidas de seguridad necesarias impuestas por Meta.