Estos son los móviles con mejor batería (según la OCU)

Se ha convertido en uno de los grandes temores de la sociedad moderna del siglo XXI: quedarse sin batería en el móvil. Con el paso de los años, conforme han ido avanzando las mejoras y el rendimiento en los dispositivos, más batería se consume y menos tiempo nos dura el móvil. A la esclavitud mental de estar 'always on' se le añade la tensión de pensar que tu mayor aliado puede dejarte tirado en el momento que más lo necesites. Porque no hay nada como estar esperando una llamada, un archivo o necesitar el móvil antes de acceder a un evento para que se apague en ese preciso momento.

Es por ello que actualmente cuando alguien va a comprarse el móvil, además del diseño, la marca o la cámara que lleve el dispositivo, tiene muy en cuenta la prestación de la batería para garantizarle que al menos le va a durar un día entero hasta volver a cargarla en la mesita de noche por mucho que siga consumiendo esas aplicaciones que están fundiendo la batería de tu móvil.

Tres de los cinco móviles con mejor autonomía del mercado son de Xiaomi

Recibir notificaciones, visualizar vídeos de YouTube, realizar fotos, utilizar el navegador, hacer una llamada...todo cuenta en el consumo de batería y los diferentes móviles cuentan con prestaciones que dotan de mayor durabilidad y resistencia la batería. Desde la OCU analizan más de 100 modelos de teléfonos móviles cada año y aportan sus conclusiones para dejarnos claro que estos son los móviles con mejor batería ¡Di adiós a la ansiedad por la batería, aunque la vida vaya a toda velocidad!

XIAOMI Redmi Note 11 64GB

Para la OCU, tres de los cinco móviles con mejor autonomía del mercado son de Xiaomi. El líder de este 2022 es el Redmi Note 11 64GB, alimentado por una batería de 5.000 mAh que puede durar entre 41 y 49 horas, con un ciclo de carga completo de 75 minutos. Si tienes prisa, una carga de 15 minutos llena la batería al 31%, lo que le dará 13 horas útiles de tiempo de funcionamiento.

XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G 128GB 6GB

En el segundo puesto de las mejores baterías de 2022 se encuentra otro móvil Xiaomi. El Redmi Note 11 Pro 5G funciona con una batería de 5.000 mAh. Duración entre 36,5 y 48,5 horas. Batería cargada en 45 minutos y una recarga rápida de 15 minutos te puede dar 18 horas de autonomía.

ONEPLUS Nord CE 2 5G

En el tercer lugar se sitúa el OnePlus Nord CE 2 5G, otro modelo chino con una batería de 4.500 mAh de capacidad, que dura entre 39 y 46 horas. Es el que mayor velocidad de carga presenta ¡Tan solo 35 minutos para cargar el teléfono completamente y con el sistema de carga rápida la batería te dura hasta un día entero ¡Impresionante comparado con otros modelos más caros del mercado!

XIAOMI Redmi Note 11S

El último modelo de Xiaomi que se cuela en la lista de móviles con mejores baterías es el Note 11 S, cuya capacidad de su batería es de 5.000 mAh y tras las pruebas realizadas por la OCU demostró que su batería dura entre 37 y 46 horas, cargando el móvil completamente en 1 hora y garantizándote medio día de batería tras una carga rápida.

OPPO A77 5G

Por último cierra la lista de móviles con mejor batería, según la OCU, el Oppo A77 5G, que tiene una batería de larga duración de 5000mAh3 con el modo súper ahorro y espera nocturna. Entre 38 y 46 horas puede durarte la batería que se carga en 75 minutos y con 15 minutos de recarga puedes tener 11 horas de uso.