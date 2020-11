Samsung vaticina que el mercado de los televisores puede crecer este año en España hasta un 10%

Son muchos los sectores económicos sumidos en una crisis de la que va a ser muy difícil recuperarse (imposible, en algunos casos), pero el tecnológico, en este caso el de televisores, no es uno de ellos. A pesar de que al inicio de la pandemia se preveía que las ventas caerían de forma considerable, lo cierto es que, tras el confinamiento, de junio a octubre, el mercado en España ha crecido un 30%.

Eso hace augurar a Nacho Monge, TV & Marketing Manager de Samsung Electronics, que al cierre del año la subida con respecto a 2019 puede alcanzar el 10%. Tras el encierro, explicó el directivo en un encuentro telemático con los medios, los españoles han dedicado recursos a equipar su hogar, un espacio que ya no es solamente el lugar al que vamos a dormir y poco más, sino centro de trabajo, de ocio y lugar de encuentro (a distancia y con pantallas de por medio) con los nuestros.

Monge ha asegurado que Samsung se ha visto especialmente beneficiada en este contexto de crisis, hasta alcanzar un ritmo de crecimiento superior a un 20%. Él lo atribuye a un doble factor: por un lado, que los consumidores suelen recurrir a marcas líderes y de confianza en épocas de incertidumbre y, por otro, a que Samsung, a diferencia de otros competidores, no ha bajado este año su ritmo de producción, por lo que ha sido capaz de satisfacer esa creciente demanda.

Según Monge, en este tiempo de pandemia Samsung se ha afianzado como "líder en unidades y en valor en televisores de más de 32 pulgadas y de más de 300 euros". Los dos tamaños que concentran la mayoría de las ventas en el mercado son 55 y 65 pulgadas, con este último subiendo de forma clara. Pero también crece el segmento superior, ya que la demanda de televisores de 75 y 80 pulgadas se ha triplicado.

Sin duda una de las cosas que más han cambiado en la forma en que nos relacionamos con la tecnología es el canal que escogemos para comprarla. También televisores, un producto que a priori uno pensaría que se adquiere después de haber ido a la tienda a verlo en directo. El sector ha pasado del 15 al 20 por ciento de televisores que se compraban online en 2019 al 30% alcanzado en lo que llevamos de 2020.

El segmento 'LifeStyle'

Junto a los televisores normales, los otros televisores de Samsung, los de la categoría de LifeStyle, "están dejando poco a poco de ser un nicho". Aquí se incluyen The Sero (que se adapta al contenido móvil y se puede colocar en posición vertical con un solo toque), The Serif o The Frame (que muestra obras de arte de algunos de los principales museos y que ya está en un millón de hogares en todo el mundo) y la incorporación más reciente a este catálogo, The Terrace, un televisor diseñado para su uso en exteriores que, junto al proyector inteligente The Premiere, llegará a las tiendas españolas en los primeros meses de 2021.

Con la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina y las ofertas del Black Friday en muchos escaparates físicos y virtuales, incluido el de Samsung, ¿qué previsiones tiene la compañía? Monge apunta que todo el mes de noviembre es el periodo en el que más televisores se venden (en torno al 15% del total del año) y explica que, a nivel global, la compañía prevé un crecimiento importante (de los 190 millones de unidades de 2019 hasta unos 220 o 230 millones en 2020), aunque tienen ya los ojos puestos en 2021, año en el que esperan seguir creciendo pese a la "situación incierta" de la pandemia y contando con que (con suerte) se jugará la Eurocopa pospuesta este año, un acontecimiento que, como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, siempre anima las ventas de televisores.

La apuesta de Samsung por el sector de los videojuegos

Con la llegada de las consolas de nueva generación (la Xbox Series S y X y la PlayStation 5), 2020 va a ser, si es que ya no lo era, un año clave para la industria de los videojuegos. "Supone un gran paso en la experiencia del usuario en cuanto a videojuegos y los fabricantes de televisores tenemos el reto de proporcionar un panel que sea capaz de reproducir de la forma más fiel y realista posible, acorde a los títulos desarrollados por los estudios de videojuegos", apuntó Monge, que defendió que la compañía está preparada para asumir el reto.

Los televisores QLED lanzados por la marca este año cumplen con creces, aseveró, las expectativas de los jugadores más exigentes, gracias a funciones como el tiempo de respuesta, Input Lag o el refresco de pantalla variable, así como la resolución en 8K y el escalado de imagen a través de inteligencia artificial. Todo ello, explica la compañía, proporciona una mayor calidad gráfica y elimina retardos o interrupciones entre la acción (entre los botones que se pulsan en el mando, por ejemplo) y lo que se muestra en pantalla.

HGIG, soporte HDR para videojuegos, conexión HDMI 2.1 con certificado 4K a 120Hz o la tecnología FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible (que proporciona compatibilidad con AMD y NVIDIA) son algunas de las innovaciones de la compañía, que le han valido diversos galardones internacionales y que se complementan con otra opción que incluyen los QLED de Samsung: el Dynamic Black Equalizer, una tecnología que identifica objetos en zonas oscuras y realza la imagen optimizando los niveles de negro. Algo que lleva a cabo gracias al procesador 4K, que, además, realiza un escalado mediante inteligencia artificial para visualizar el contenido a la máxima resolución del panel.

Los videojuegos son mucho más que gráficos (son historias, personajes, interacciones y un sinfín de elementos más) pero el componente visual es crucial y sin un monitor o televisor que acompañe al PC o consola y ayude a sumergirse al jugador en lo que se le propone, no cabe duda de que el impacto de un videojuego no será el mismo.

Raúl Rubio, CEO de Tequila Works, compañía española desarrolladora de videojuegos, incidió en cómo la tecnología y los videojuegos se han ido impulsando de modo recíproco en sus avances tecnológicos: "Podríamos decir que los videojuegos han hecho avanzar a la tecnología en muchos aspectos", dijo Rubio, que añadió que, "aunque hay espacio para todo tipo de videojuegos, el mercado actual fija su mirada, nunca mejor dicho, en los gráficos. Cuando el jugador disfruta de su juego favorito en una consola de nueva generación, muchas veces acompaña la experiencia de un televisor a la altura de las circunstancias".