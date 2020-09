Samsung renueva su catálogo de dispositivos para el ocio y el hogar

Samsung ha presentado las novedades de su catálogo en dispositivos móviles y portátiles, televisores, audio y electrodomésticos en una experiencia virtual e inmersiva a la que ha llamado Life Unstoppable (Vida imparable). Más de una veintena de productos para revolucionar el hogar, ese espacio que se ha convertido estos últimos meses en centro de operaciones para millones de personas por la pandemia.

Precisamente el coronavirus ha sido el responsable de este formato de presentación, una casa virtual creada con el motor de juegos Unreal de Epic Games en el que los usuarios pudieron explorar los productos e incluso comprobar cómo quedarían en sus propias casas gracias a la realidad aumentada. "Este año, podríamos decir que nuestra relación con la tecnología se ha visto reevaluada completamente, de un modo que nadie podría haber anticipado", reconoció Benjamin Braun, director de Marketing de Samsung Europa, durante la presentación.

Proyector inteligente The Premiere

El proyector The Premiere ofrece experiencia cinematográfica de gran tamaño para el hogar. Viene en 120 pulgadas que se puede proyectar sobre cualquier pared. Cuenta con un potente woofer incorporado, sonido envolvente Acoustic Beam y un láser que ofrece imagen 4K UHD. The Premiere LS97T es el primer proyector con certificación HDR10+ del mundo y eso, según la compañía, se nota en la calidad del color y el contraste, que agregan profundidad para obtener detalles más precisos a medida que pasa de escenas claras a oscuras. Estará disponible este año en varios países, entre ellos España.

Televisor The Terrace

The Terrace es el primer televisor de Samsung construido para su uso en exteriores. Tanto la tele como la barra de sonido de la gama cuentan con una certificación IP55 que los protege de la lluvia, la humedad, el polvo y los insectos. La barra de sonido incorpora sonido adaptativo que analiza el contenido para ofrecer una calidad de sonido acorde. The Terrace incluye también la tecnología ultra negro (Ultra Black), que elimina los reflejos en la pantalla, con un promedio de 2.000 nits de brillo y una calidad de imagen 4K con tecnología Quantum dot. The Terrace llegará a España en modelos de 55, 65 y 75 pulgadas.

Otros televisores

La compañía aprovechó la presentación para repasar otras incorporaciones recientes a su catálogo de televisores, como The Sero (que se adapta al contenido móvil y se puede colocar en posición vertical con un solo toque), The Serif (centrado aún más si cabe en ofrecer un diseño exclusivo) o The Frame (que además de ser un televisor normal muestra obras de arte de algunos de los principales museos del mundo).

A ellos se unen sus televisores 8K, como el Q950TS, presentado en febrero en Malta, cuya pantalla ocupa el 99% de su superficie y que tiene un perfil de solamente 15 milímetros.

Videojuegos

Los videojuegos fueron uno de los puntos que destacó Samsung durante la presentación del Galaxy Note20 a principios de agosto, y ahora también ha dedicado un apartado importante a ese segmento, otra de las actividades de ocio que se han disparado este año por el confinamiento.

Para los jugadores la compañía surcoreana dispone de los monitores Odyssey G9 y G7, con la primera pantalla curva de 1.000 R del mundo (HDR10+ QLED), un tiempo de respuesta de un milisegundo y una tasa de refresco de 240Hz. A ellos se une el Odyssey G5, que incorpora la tecnología Flicker-Free para reducir la fatiga visual.

'Tablet' Galaxy Tab A7

Además de televisores o videojuegos, muchos han recurrido a los tablets en este 2020 tan extraño para trabajar, estudiar, jugar o disfrutar de contenidos. Al catálogo de tablets de Samsung se añade ahora el Galaxy Tab A7, con una pantalla de 10,4 pulgadas alojada en un marco simétrico con acabado metálico. Tiene una relación de pantalla a cuerpo del 80%, cuatro altavoces con Dolby Atmos y una potente batería. Perfecta por ejemplo, como indica la compañía, para aplicaciones como Samsung Kids.

Pulsera Galaxy Fit2

El ejercicio físico y la preocupación por la salud se han incrementado también, con muchos hogares convertidos en gimnasios improvisados. La pulsera Galaxy Fit2 es la última propuesta de Samsung en este campo, con un diseño delgado y ligero, batería de larga duración (hasta 15 días) y funciones avanzadas.

Galaxy Fit2 detecta y rastrea automáticamente hasta cinco tipos diferentes de actividad, ofreciendo información como calorías quemadas, frecuencia cardíaca o distancia, entre otras. Puede controlar los patrones de sueño, el diseño de la ranura puede ayudar a reducir la sudoración y su pantalla de cristal 3D proporciona más de 70 opciones de fondos diferentes para adaptarse al estilo de cada usuario.

Dispositivos 5G

El 5G es una de las grandes apuestas de la compañía, con dispositivos como el recién lanzado Galaxy Note20 o el ya en preventa Galaxy Z Fold2. A ese catálogo se une ahora el Galaxy A42 5G, que saldrá al mercado a finales de este año y ofrece un nuevo diseño de cámara cuádruple y una pantalla Super Amoled de 6,6 pulgadas.

Estación de carga Wireless Charger Trio

La estación de carga Wireless Charger Trio es un nuevo dispositivo que permite cargar de forma inalámbrica, al mismo tiempo, varios dispositivos compatibles.

Frigoríficos

Samsung amplía su oferta de electrodomésticos flexibles con el frigorífico Bespoke, modular y personalizable con colores y materiales fáciles de actualizar.

Al catálogo de la compañía se une otra nevera diseñada para minimizar el desperdicio de alimentos y para que podamos almacenar más y mejor comida (la frecuencia de las visitas a los supermercados se ha reducido pero llenamos más los carritos cuando vamos). La gama RB7300T ofrece la tecnología exclusiva SpaceMax, que permite hasta 385 litros de almacenamiento y dos opciones de altura diferentes. El Compresor Digital Inverter permite ahorrar también en la factura de la luz: ajusta automáticamente su velocidad dependiendo de lo que haya en su frigorífico, usando hasta un 50% menos de energía.

Lavadoras y secadoras

La gama de lavadoras WW9800T, con inteligencia artificial, lleva un panel de control, que aprende de las configuraciones y ciclos preferidos del usuario. La tecnología EcoBubble de Samsung maximiza la eficiencia del detergente en agua fría, mezclándolo con aire y agua antes de entrar al tambor, para convertirlo en burbujas suaves y que se activen más rápido. Impulsado por la tecnología QuickDrive, reduce los tiempos de lavado hasta en un 50% y el uso de energía hasta en un 20%.

La lavadora se comunica a través de Auto Cycle Link con la secadora DV8000T, para establecer automáticamente el secado correcto para lo que se acaba de lavar. La secadora tiene tecnología de bomba de calor con calificación energética A+++.

Estos fueron algunos de los productos mostrados en una presentación en la que participaron la sprinter británica Dina Asher-Smith, el vicepresidente de Producto de Spotify, Sten Garmark; el director de Suscripción de DAZN, Ben King, y el jugador profesional de eSports y de Samsung Morning Star Stass StenBosse Skopin. Los espectadores pudieron además interactuar con un purificador de aire, una aspiradora (y un complemento para vaciar el depósito sin que se nos venga todo el polvo a la cara) o un dispositivo para limpiar la ropa con agua y vapor que elimina bacterias y olores sin tener que pasar por la lavadora.