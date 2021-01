Neo QLED y Micro Led, las apuestas de Samsung en televisores para 2021

Arranca 2021 y las grandes tecnológicas comienzan a desplegar sus catálogos de novedades. Como es tradición, Samsung se ha adelantado unos días al CES 2021 y ha mostrado en un evento virtual, titulado First Look, cómo serán los televisores que pondrá en el mercado en los próximos meses, en especial las series Neo QLED y Micro Led. La primera es una nueva apuesta de la marca y la segunda, ya conocida pero instalada hasta ahora solamente en grandes formatos a medida sobre paredes (The Wall), llegará ahora a entornos domésticos. Otra de las curiosidades mostradas son unos mandos para el televisor sin pilas, alimentados por energía solar.

Televisores Neo QLED

Samsung ha presentado una nueva tecnología, Neo QLED, que instalará en televisores 8K (QN900A) y 4K (QN90A) y parte de una fuente lumínica también nueva, el Quantum Mini LED.

La compañía ha diseñado Quantum Mini LED con un tamaño 1/40 con respecto a un LED convencional. En vez de usar una lente para dispersar la luz y un paquete para sujetar el LED, Quantum Mini LED introduce microcapas con muchos más LED. Estos elementos se controlan con la Quantum Matrix Technology, que evita entre otras cosas un exceso de luminosidad y respeta la reproducción del contenido de forma fiel al original.

La tecnología Neo QLED aumenta la escala de luz a 12 bits, lo que hace que las zonas oscuras de la pantalla sean más oscuras y las brillantes, más brillantes. Esta serie de televisores cuenta además con el procesador Neo QLED de Samsung, que combina hasta 16 modelos diferentes de redes neuronales, cada una preparada para el reescalado mediante inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje profundo. Así optimiza la calidad de la imagen a 4K y 8K sin importar, promete la compañía, la calidad de entrada.

En cuanto al diseño, el Neo QLED 8K apuesta por un modo Infinity (una pantalla casi sin marco), y un nuevo sistema de gestión de cables que se puede acoplar al televisor, llamado Slim One Connect Integrable. En el apartado de sonido, ofrece sonido dinámico de Object Tracking Sound Pro (OTS Pro) que responde al movimiento de los objetos en pantalla y SpaceFit Sound, que analiza el entorno físico de los televisores y produce un sonido adaptado a la estancia.

Otras funcionalidades de los Neo QLED

Salud. Son compatibles con Samsung Health, para hacer ejercicio en casa, y el nuevo Smart Trainer controla y analiza la postura corporal en tiempo real, ayuda a contar las repeticiones de los ejercicios y calcula calorías quemadas. Ofrece vídeos y un entrenamiento interactivo con comandos de voz con Bixby.

Videojuegos. El modo Juego Panorámico permite que los jugadores escojan una relación de aspecto panorámica de 21:9 o una ultrapanorámica de 32:9. Game Bar, por su parte, posibilita que los jugadores controlen y ajusten la configuración del juego rápidamente y FreeSync Premium Pro minimiza el parpadeo incontrolado de la imagen (stuttering) para que una imagen fluida.

Google Duo. Los consumidores pueden usar sus móviles para iniciar videoconferencias con hasta 32 participantes, independientemente de qué sistemas operativos usen. Con Google Duo se pueden realizar videollamadas directamente mediante una cámara conectada por USB y, si se conecta una cámara inteligente, puede seguir los movimientos del usuario y acercará y alejará el plano automáticamente y enfocará.

PC on TV. Los usuarios pueden conectar un ordenador al televisor y usar la pantalla del televisor con el ratón, el teclado y el PC. También es posible acceder a Microsoft Office 365 directamente mediante el navegador del televisor.

Micro LED

Con la nueva serie Micro LED, Samsung lleva esta tecnología de los grandes formatos a medida de The Wall a los televisores tradicionales. Disponible para televisores de 110 y 99 pulgadas -irán llegando al mercado versiones más pequeñas-, la serie Micro LED utiliza luces LED micrométricas para eliminar la luz de fondo y los filtros de color de las pantallas convencionales. La pantalla ahora se autoilumina y produce colores y brillo realistas gracias a sus 24 millones de LED controlados de forma individual. Ello se combina con un diseño, Monolith Design, que ofrece una relación pantalla-cuerpo del 99%.

Además de disfrutar de una pantalla enorme de alta calidad, los consumidores que adquieran un modelo Micro LED podrán, con la función multipantalla, ver hasta cuatro fuentes de contenido de forma simultánea en una pantalla y hasta elegir el tamaño de cada una. También es posible conectar varios dispositivos externos. Por lo que se refiere al sonido, esta serie de televisores incorpora Majestic Sound, con sonido de 5.1 canales sin necesidad de altavoz externo.

Mandos sin pilas

La compañía avanzó en la presentación su proyecto de transformación ecológica Going Green, que incluye reducir la huella de carbono en la fabricación y mejorar la eficiencia energética para reducir el consumo de los clientes, embalajes sostenibles (va a extender su diseño Eco-packaging para reaprovechar el cartón y eliminar el uso de tintas a base de aceite en las cajas) y mandos sin pilas.

Según avanzó Samsung, este 2021 sus televisores incluirán un mando a distancia solar que puede recargarse mediante la iluminación interior o exterior o mediante un puerto USB. Además de ahorrar (en el bolsillo y el medio ambiente) en pilas, estos mandos están fabricados con un 24% de materiales reciclados, con plástico de botellas.

Accesibilidad

Las nuevas funciones de accesibilidad de Samsung, que aúnan sus propias tecnologías e inteligencia artificial, estarán en todos los modelos QLED y Neo QLED de 2021. A las características ya conocidas se sumarán este año Caption Moving (movimiento de subtítulos), Sign Language Zoom (zoom para la lengua de signos) y Multi-Output Audio (audio de múltiples salidas), para que quienes tengan problemas de audición o visión puedan optimizar la experiencia según sus necesidades.

Para el año próximo, 2022, la compañía se compromete a extender la funcionalidad Voice Guide, que ofrece una guía auditiva para las personas con problemas auditivos o visuales.

Novedades en el catálogo Lifestyle

La serie Lifestyle de Samsung, que incluye los televisores The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace y The Premiere, también se renovará en los próximos meses. La compañía avanzó cómo será la versión 2021 de The Frame, casi un 50% más fino y reproducirá la profundidad de un marco tradicional. El nuevo marco incluye cinco opciones de color y dos estilos personalizables (moderno y biselado).

Samsung estrena también una tienda de arte en la que los consumidores podrán disfrutar de más de 1.400 obras y, con una nueva tecnología de autoselección con inteligencia artificial, el televisor analiza las preferencias de cada usuario para recomendarle obras de arte.