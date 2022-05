Análisis: Samsung Galaxy S22+

El Samsung Galaxy S22+, en la línea de dispositivos precedentes de la serie estrella de la marca surcoreana, es elegante, muy potente, con una pantalla magnífica y un equipo de cámaras muy bueno, también en condiciones de poca luz.

En esencia, el S22+ y el S22 son el mismo teléfono, salvo por diferencias como el tamaño de la pantalla o de la batería, entre otros aspectos. Aunque forman parte de la misma serie y comparten tecnología tanto en el hardware como en el software, el Galaxy S22 Ultra es, en cambio, un teléfono muy diferente.

Pantalla y diseño

El S22+ lleva una pantalla de 6,6 pulgadas FHD+ Dynamic Amoled 2X, con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, velocidad de muestreo táctil de 240 Hz en el modo de juego y un brillo máximo de 1.750 nits. Incorpora las tecnologías de la marca de protección de la vista y Vision booster, que ajusta automáticamente la pantalla a la iluminación del entorno y mejora el contraste de color. Y lo hace de forma suave, nada de esos saltos bruscos que hemos visto en los ajustes automáticos de otros productos.

Por lo que se refiere a sus dimensiones, con sus 75,8 x 157,4 x 7,6 milímetros y sus 196 gramos de peso, es sin duda más compacto que el S22 Ultra. Y también más cómodo en la mano, al menos en nuestra opinión, por sus laterales planos. Las partes delantera y trasera son simétricas y los detalles de los laterales se han reducido.Samsung ha reorganizado y simplificado la disposición de las cámaras (como es normal, siguen sobresaliendo un poco) y se han unificado los colores del módulo de las cámaras y el cuerpo metálico del smartphone. El S22+ está disponible en negro, blanco, verde y rosa dorado, aunque en la web de Samsung hay otras tonalidades a la venta.

Rendimiento

En la potencia, este Galaxy S22+ no decepciona. Con su procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nanómetros, el más avanzado del mercado, lo aguanta todo. No importa el número de aplicaciones que tengamos abiertas, que estemos jugando, reproduciendo vídeo o editándolo; no se queda corto en ningún momento.

Como el S22, este S22+ está disponible en dos configuraciones, 128 o 256 GB de almacenamiento y ambas con 8 GB de memoria RAM. Además de 5G, admite Wi-Fi 6E (una de las diferencias con el S22).

Instala sobre Android 12 (Samsung promete cuatro generaciones de actualizaciones de Android) la última versión de la capa de personalización de Samsung, One UI 4.1, de la que hablamos con más detalle en el análisis del S22 Ultra y que destaca por sus innumerables opciones de personalización, protección de la privacidad (con, por ejemplo, indicadores que nos avisan si una aplicación está usando la cámara o el teléfono) y seguridad en general, desde la plataforma Knox a la nueva función Samsung Wallet.

Batería

Por lo que se refiere a la batería, el Galaxy S22+ incluye una celda de 4.500 mAh que cumple lo que promete Samsung: puede durar hasta más de un día, incluso con un uso intensivo y muchas horas de pantalla encendida.

Es compatible con carga rápida de 45 W por cable, de 15 W si es inalámbrica y también incorpora Power Share para proporcionar energía a otros dispositivos.

Fotografía

Hemos dejado para el final el apartado fotográfico, en el que el S22+ ofrece cuatro cámaras, una frontal de 10 megapíxeles (f2.2, amplitud de campo de 80 grados) y tres más en la parte trasera:

ultra gran angular de 12 megapíxeles, f2.2, amplitud de campo 120 grados

gran angular de 50 megapíxeles, con tecnología dual pixel, autoenfoque, estabilizador, f1.8, amplitud de campo 85 grados

teleobjetivo de 10 megapíxeles, zoom óptico 3x, estabilizador, f2.4 y amplitud de campo 36 grados

Con esta combinación se obtienen resultados excelentes (imágenes vívidas y con mucho detalle) en casi cualquier circunstancia, y la diferencia con otros dispositivos se aprecia mejor en entornos con poca luz y tomas en las que usemos el zoom.

Las lentes vienen acompañadas de funciones que Samsung ha llamado Nightography, como un sensor un 23% mayor que el de los S21 o la tecnología Adaptive Pixel, que combinados permiten entrar más luz, para obtener más detalle y colores.

El modo retrato estrena un mapa de profundidad estereoscópico de inteligencia artificial para mejorar también los detalles y distinguir mejor los protagonistas del fondo.

A los diversos ajustes que permite el modo profesional de la cámara se añade la posibilidad de acceder a la aplicación Expert RAW, con un completo conjunto de herramientas de edición. Dentro de la propia app de cámara del teléfono se pueden utilizar características como un borrador para eliminar cualquier cosa de una imagen sin tener que recortarla.

Si se trata de vídeo, la cámara principal permite grabar hasta en 8K y el encuadre automático detecta y sigue a un máximo de 10 personas y ajusta automáticamente el enfoque con transiciones suaves. Y si se trata de grabar en movimiento, la tecnología VDIS minimiza las vibraciones y su efecto se nota sin duda en el resultado final.

(*El dispositivo fue cedido por Samsung para una prueba de un mes)