Vivo presenta OriginOS 6, su nuevo sistema operativo centrado en la inteligencia artificial

Vivo ha presentado a nivel mundial OriginOS 6, una nueva versión de su sistema operativo que introduce mejoras en fluidez, diseño e inteligencia artificial.

La compañía enmarca este lanzamiento en su 30º aniversario y lo describe como un paso adelante en su estrategia de desarrollo tecnológico global.

Shi Yujian, vicepresidente senior y director de tecnología de Vivo, señaló que la empresa busca “crear productos y experiencias centradas en las verdaderas necesidades de los usuarios”, y que el nuevo OriginOS se apoya en tres pilares: fluidez, diseño e inteligencia artificial.

Rendimiento y fluidez mejorados

El nuevo sistema se basa en el Origin Smooth Engine, una arquitectura que optimiza la colaboración entre los módulos de procesamiento, almacenamiento y pantalla para mantener un rendimiento estable a lo largo del tiempo.

Entre sus mejoras técnicas, destaca el sistema 8+1 Ultra-Core Computing, que acelera el inicio de aplicaciones en un 18,5% y mejora la estabilidad de los fotogramas en un 10,5%.

La función Memory Fusion incrementa la velocidad de carga de datos en un 106%, mientras que Dual Rendering eleva la fluidez de las animaciones en un 35%.

En entornos de alta exigencia, la estabilidad de los fotogramas aumenta un 11% respecto a versiones anteriores.

A nivel visual, Origin Animation introduce efectos dinámicos como Spring Animation, Blur Transition o Morphing Animation, que buscan ofrecer una interacción más coherente y continua.

También debuta el Snap-Up Engine, un sistema que da prioridad de procesamiento a acciones críticas, como pagos o billetes electrónicos, permitiendo que las aplicaciones se abran un 16% más rápido y que la respuesta táctil mejore un 41%.

El Vivo X300 Pro con OriginOS 6 ha recibido la certificación SGS de fluidez sostenida tras pruebas equivalentes a cinco años de uso intensivo, según informa la empresa en un comunicado.

Diseño inspirado en la naturaleza

El diseño de OriginOS 6 se inspira en la percepción natural del entorno y busca una estética unificada mediante el sistema Origin Design, que integra elementos como color, forma, tipografía, iconografía y composición.

La nueva tipografía Vivo Sans es compatible con más de 40 idiomas, y los iconos del sistema permiten ajustar su peso visual.

Funciones como Dynamic Glow y Translucent Color añaden efectos de luminosidad y profundidad a las interfaces.

Vivo ha rediseñado también sus aplicaciones nativas. Entre ellas, iManager permite controlar el rendimiento del dispositivo, mientras que Origin Health se centra en el seguimiento del bienestar del usuario. La app Immersive Weather ofrece información meteorológica a través de gráficos animados y visuales interactivos.

En materia de personalización, los usuarios pueden reorganizar widgets, modificar fuentes o integrar fotografías directamente en la pantalla de bloqueo.

El nuevo formato de escritorio 4×7 aporta una distribución más limpia, y las denominadas Flip Cards permiten dar movimiento y relieve a las imágenes.

Inteligencia artificial y colaboración con Google

La inteligencia artificial ocupa un lugar central en el nuevo sistema. Vivo ha colaborado con Google para integrar las funciones Gemini y Rodea para buscar, disponibles en los terminales con Android 16.

Una de las novedades es Origin Island, que muestra información en tiempo real en la parte superior de la pantalla y permite realizar acciones contextuales sin cambiar de aplicación.

Entre ellas, Copy & Go permite copiar un número y llamar o enviarlo por mensaje con un solo toque, mientras que Drag & Go facilita continuar tareas como la edición de imágenes sin salir de la app principal.

En el ámbito visual, la herramienta AI Retouch unifica funciones de edición como AI Erase, AI Image Expander y AI Photo Enhance, simplificando los procesos de mejora de imagen.

Para productividad, el sistema incorpora Smart Call Assistant, DocMaster, AI Creation y AI Search, además de los servicios Office Kit y One-Tap Transfer, que permiten una colaboración más fluida entre dispositivos.

Seguridad y eficiencia energética

El nuevo sistema operativo refuerza la protección de datos bajo la marca Vivo Security, que incluye medidas de transparencia, control local del procesamiento y minimización del uso de información personal.

Por otra parte, la tecnología BlueVolt mejora la eficiencia energética del dispositivo, con el objetivo de mantener un rendimiento estable y prolongado.

OriginOS 6 comenzará su despliegue global de forma gradual a partir de noviembre de 2025, según ha anunciado la compañía.