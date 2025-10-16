Microsoft convierte Windows 11 en un PC con inteligencia artificial mediante Copilot

Interacción por voz y funciones autónomas que convierten a Copilot en un agente capaz de realizar tareas en nombre del usuario.

Son las principales novedades de la importante actualización de Windows 11 que ha anunciado este jueves Microsoft, que convierte a su asistente digital casi en la columna vertebral de su sistema operativo.

Una noticia que, ¿casualmente?, coincide con el fin del soporte oficial para Windows 10.

El anuncio, realizado por Yusuf Mehdi, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de consumo de Microsoft, supone un cambio en la forma de interactuar con el ordenador.

"Hoy damos un emocionante paso adelante con una oleada de actualizaciones que convierten cada ordenador con Windows 11 en un PC con IA, con Copilot como elemento central", ha señalado Mehdi en un comunicado publicado por la compañía de Redmond.

Interacción natural por voz y visión

La principal novedad es la incorporación de dos funciones que transforman la experiencia de uso: Copilot Voice y Copilot Vision.

La primera permite a los usuarios hablar directamente con el asistente mediante un comando de activación: "Hola, Copilot". Según datos de Microsoft, cuando las personas utilizan la voz interactúan con Copilot el doble que cuando lo hacen mediante texto.

Copilot Vision, por su parte, permite al asistente analizar el contenido que aparece en la pantalla del ordenador.

El usuario puede compartir su escritorio para que la inteligencia artificial examine lo que ve, ofrezca información y responda preguntas, guiando al usuario en voz alta.

Esta función resulta especialmente útil para aprender a usar nuevas aplicaciones, obtener consejos sobre proyectos creativos o recibir orientación mientras se juega a un videojuego.

La capacidad de Vision va más allá de lo visible en pantalla. Cuando se comparten archivos de Word, Excel o PowerPoint, el asistente puede analizar el documento completo, no solo la parte que se muestra en ese momento.

Próximamente, esta función admitirá también la conversación mediante texto, ya que actualmente solo funciona con comandos de voz.

Acciones autónomas: el asistente como agente

Una de las capacidades más avanzadas que incorpora esta actualización es Copilot Actions, que permite al asistente realizar "acciones reales" de forma autónoma en nombre del usuario.

Entre los ejemplos que proporciona Microsoft se encuentran reservar una mesa en un restaurante, hacer un pedido de comida, organizar fotografías de vacaciones o extraer información de archivos PDF.

Microsoft ha explicado que el 68% de los consumidores afirma que usa la inteligencia artificial para tomar decisiones, pero hasta ahora su capacidad se ha visto limitada por la necesidad de proporcionar instrucciones detalladas mediante texto.

"Creemos que este cambio hacia la entrada conversacional será tan transformador como el ratón y el teclado", ha asegurado Mehdi.

Además, la compañía ha añadido que el agente de IA Manus, un agente de inteligencia artificial que funcionará como aplicación nativa de Windows y trabajará en segundo plano en tareas complejas mientras el usuario se dedica a otras actividades.

Por ejemplo, puede crear un sitio web utilizando documentos almacenados localmente con un solo clic, sin necesidad de subir archivos manualmente ni escribir código.

Integración en la barra de tareas y conectores

Copilot se integrará en la barra de tareas de Windows 11, convirtiéndola en un centro dinámico para la productividad. Esta nueva experiencia será opcional y admitirá la interacción mediante texto, voz y la ayuda visual de Copilot Vision.

Los Copilot Connectors permitirán enlazar servicios de Microsoft (OneDrive, Outlook, Calendario) y de Google (Gmail, Google Drive, Calendar) dentro de la aplicación de Copilot para Windows.

De esta forma, el asistente podrá buscar información útil en estos servicios según las peticiones del usuario, como los detalles de una próxima cita médica.

También será posible conectar Copilot con la configuración de Windows para que el asistente guíe al usuario hasta los ajustes que necesita.

Cómo activar las nuevas funciones

Para comenzar a usar el comando de voz "Hola, Copilot", los usuarios deben activar esta función opcional desde la configuración de la aplicación Copilot.

Una vez habilitada, al pronunciar la frase de activación aparecerá el micrófono de Copilot en la pantalla junto con un sonido que indica que está escuchando.

Para finalizar una conversación, se puede decir "Adiós", pulsar la 'X' o esperar unos segundos sin interacción, momento en que el asistente cerrará automáticamente la conversación con un sonido de confirmación.

Por ahora, las funciones más avanzadas solo estarán disponibles para los usuarios inscritos en el programa Windows Insider y en Copilot Labs, donde Microsoft probará las experiencias experimentales antes de su lanzamiento general.

Seguridad y privacidad: el usuario mantiene el control

Microsoft ha establecido tres compromisos fundamentales en materia de seguridad para estas nuevas funciones.

En primer lugar, Copilot Actions estará desactivado por defecto, y los usuarios podrán pausarlo, tomar el control o deshabilitarlo en cualquier momento. La compañía tecnológica ha subrayado que los usuarios siempre tendrán el control sobre lo que hace la inteligencia artificial.

En segundo lugar, habrá visibilidad completa sobre las acciones que realiza el asistente.

Los usuarios podrán supervisar su progreso en cada paso y, si se trata de una decisión sensible o importante, el sistema solicitará la aprobación específica del usuario antes de ejecutar la acción.

Por último, Microsoft ha anunciado que introducirá estas funciones de forma responsable, comenzando con versiones de prueba y recogiendo comentarios de los usuarios para perfeccionar los controles de seguridad y privacidad.

La compañía ha destacado que Windows 11 es "el sistema operativo más seguro" que ha desarrollado, con múltiples capas de defensa habilitadas por diseño y por defecto, en línea con la Iniciativa de Futuro Seguro de Microsoft.

La nueva experiencia de búsqueda integrada en la barra de tareas utiliza las interfaces de programación (API) existentes de Windows para mostrar aplicaciones, archivos y configuraciones, igual que la búsqueda tradicional de Windows, y no concede a Copilot acceso al contenido del usuario.