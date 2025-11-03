WhatsApp es el canal preferido para estafar a los mayores en el Black Friday: así puedes protegerte

Las campañas de descuentos, como el Black Friday, no solo despiertan el interés de los consumidores, sino también de los ciberdelincuentes.

A medida que aumenta el uso de WhatsApp entre las personas mayores, los fraudes digitales dirigidos a este colectivo se han disparado. Según datos del Incibe, en 2024 los ataques a mayores de 60 años aumentaron un 23%.

Un objetivo vulnerable: el colectivo de mayores en el Black Friday

Las estafas a través de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, se han convertido en una de las principales preocupaciones para las personas mayores, especialmente durante las campañas comerciales como el Black Friday.

Los ciberdelincuentes se hacen pasar por familiares, bancos o empresas de mensajería, enviando mensajes falsos que buscan obtener datos personales o bancarios.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en 2024 los fraudes digitales dirigidos a mayores de 60 años crecieron un 23%.

Eso pone de manifiesto la vulnerabilidad de este colectivo, especialmente en un entorno digital donde las amenazas son cada vez más sofisticadas.

En este contexto, Bleta, empresa especializada en accesibilidad digital, ofrece una serie de consejos prácticos para protegerse de las estafas y recordar que la seguridad en la aplicación depende de una configuración adecuada.

“Usar una app sin entender sus riesgos deja la puerta abierta a los estafadores”, advierte su COO, Gerard Pinar.

Cinco pasos esenciales para un WhatsApp más seguro

Bleta alerta sobre los riesgos de dejar configuraciones predeterminadas en WhatsApp.

Aunque la app ofrece múltiples funciones de seguridad, muchos usuarios, especialmente los de mayor edad, desconocen cómo activarlas adecuadamente.

Aquí van cinco pasos fáciles para mejorar la seguridad en WhatsApp:

Limitar la foto de perfil a “Mis contactos”

Evita que desconocidos puedan ver o robar tu foto de perfil.

Muchas estafas comienzan con el robo de una imagen real, que luego se utiliza para crear confianza en mensajes fraudulentos o perfiles falsificados.

Configura esta opción para que solo tus contactos puedan ver tu foto.

Desactivar la ubicación en tiempo real

La ubicación en tiempo real puede ser útil en ciertas situaciones, pero compartirla de forma prolongada puede poner en riesgo tu privacidad.

Los ciberdelincuentes pueden usar esta información para conocer tus rutinas o ubicación, lo que facilita su labor de engaño.

Desactívala cuando no sea estrictamente necesario.

Silenciar llamadas y bloquear mensajes de desconocidos

Durante campañas comerciales como el Black Friday, proliferan los mensajes y llamadas fraudulentas de supuestos repartidores, bancos o soporte técnico.

Silenciar las llamadas de números desconocidos y bloquear aquellos contactos sospechosos es una forma eficaz de evitar que los timadores continúen intentándolo.

Revisar quién puede ver la “Última vez” y quién puede añadirte a grupos

Limitar la visibilidad de tu actividad en WhatsApp es esencial para proteger tu privacidad.

Restringir quién puede ver tu “Última vez” y quién puede añadirte a grupos puede prevenir que recibas invitaciones automáticas a chats fraudulentos o enlaces trampa.

Configura ambas opciones para que solo tus contactos puedan ver esta información.

Desconfiar de enlaces o códigos QR recibidos por mensajería

Una de las formas más comunes de fraude son los mensajes que incluyen enlaces o códigos QR que, aparentemente, ofrecen ofertas o sorteos.

Antes de hacer clic en cualquier enlace, verifica su autenticidad.

Si tienes dudas, visita la web oficial de la empresa o contacta directamente con ella para confirmar la información.

El mayor peligro es el desconocimiento

Gerard Pinar, COO de Bleta, destaca que el verdadero peligro reside en la falta de conocimiento sobre estas opciones de seguridad:

“Aunque WhatsApp es una aplicación segura, los estafadores se aprovechan de la inexperiencia digital de muchos usuarios, especialmente aquellos que desconocen cómo activar estas funciones de protección”.

Bleta defiende que, para prevenir fraudes, la alfabetización digital debe ir más allá del manejo básico de las aplicaciones.

"De nada sirve saber enviar notas de voz si se desconoce la letra pequeña de las opciones de seguridad", comenta Gerard Pinar.

Según la empresa, la seguridad digital debe ser tan sencilla y accesible como usar las propias aplicaciones.

La complejidad de los menús y las nuevas funciones suelen disuadir a los usuarios mayores, que temen romper algo si modifican configuraciones.

“Necesitamos diseñar entornos comprensibles para personas con bajas competencias digitales, con interfaces intuitivas y procesos simples”, añade Pinar.

Para Bleta, reducir la brecha digital es una prioridad, especialmente cuando se trata de proteger a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores.

La misión de Bleta: tecnología inclusiva para todos

Fundada en 2021 por los ingenieros electrónicos Isabel García, Adrià Roca y Gerard Pinar, Bleta se ha centrado en desarrollar soluciones tecnológicas inclusivas que mejoren la accesibilidad digital para las personas mayores.

Su trabajo comenzó con el diseño de un tablet especialmente pensado para este colectivo y, posteriormente, desarrollaron una app gratuita que facilita las comunicaciones y la navegación en dispositivos móviles.