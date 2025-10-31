Centro de operaciones de ciberseguridad de Atos: La nueva frontera digital pasa por Sevilla

Atos inaugura en Sevilla su nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad y Gestión de Infraestructuras (MSOC).

En un edificio moderno en Sevilla, unas oficinas llenas de pantallas encendidas y murmullos técnicos, Atos ha estrenado su nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad y Gestión de Infraestructuras (MSOC).

No se trataba solo de cortar una cinta, sino de marcar una frontera: la que separa el pasado de la transformación digital de Andalucía y su entrada, con paso firme, en la vanguardia europea de la ciberseguridad.

El centro, operativo las 24 horas del día, todos los días del año, reúne a ingenieros, analistas y especialistas en inteligencia artificial que trabajan para detectar, analizar y responder a ciberataques en tiempo real.

Desde allí, la multinacional europea coordina parte de su red global de 18 centros interconectados, un ecosistema que protege infraestructuras críticas, empresas e instituciones de todo el mundo.

Una apuesta por la confianza y la soberanía tecnológica

“Hoy celebramos mucho más que una inauguración”, afirmó Mercedes Payá, consejera delegada de Atos Iberia, durante el acto institucional. “Celebramos el resultado de una trayectoria de compromiso, colaboración y crecimiento compartido”.

La directiva habló de una “inversión de futuro”, destinada tanto a los clientes como a los empleados y a la sociedad. En su intervención, subrayó que la confianza digital se ha convertido en un elemento geopolítico y que Europa necesita reforzar su soberanía tecnológica. “Somos una compañía comprometida con la innovación, la excelencia y el desarrollo del talento”, señaló Payá, convencida de que la apertura del MSOC “marca un hito en la trayectoria del Grupo Atos”.

De Tomares al tablero global de la ciberseguridad

El acto también fue una mirada atrás. La historia de Atos en Andalucía comenzó en Tomares, en 2005, cuando un pequeño grupo de ingenieros empezó a ofrecer servicios de testing para empresas de telecomunicaciones.

Dos décadas después, esa semilla se ha convertido en un centro de referencia internacional que presta servicios a más de 40 compañías y entidades, entre ellas la UEFA, el Comité Olímpico Internacional o la OTAN.

“Desde Sevilla hicimos los desarrollos para el espacio Schengen o el control de misiles de la OTAN”, recordó José Manuel Rodríguez Macías, director de Atos en Andalucía. Hoy, su equipo lidera proyectos en inteligencia artificial y automatización robótica de procesos (RPA) y colabora con universidades y administraciones públicas en iniciativas de innovación.

El talento como infraestructura crítica

El nuevo MSOC es, sobre todo, una apuesta por las personas. Con más de 240 profesionales en plantilla y la previsión de alcanzar los 500 en los próximos años, Atos aspira a hacer de Sevilla un polo de empleo tecnológico estable y de alta cualificación.

En sus laboratorios de entornos IT, OT e IoT, y en sus áreas de formación especializadas, se desarrolla un conocimiento que no solo sirve para proteger sistemas, sino para formar talento y generar confianza digital.

“Queremos estar aquí si queremos entrar en esa pelea tan interesante que va a ser el posicionamiento de la inteligencia artificial”, afirmó Rodríguez Macías, en alusión al papel que Andalucía puede desempeñar en el nuevo escenario tecnológico europeo.

Una economía invisible, pero poderosa

“Hace 25 años, cuando hablábamos de ciberseguridad, nadie nos hacía caso”, recordó con humor Arancha Jiménez, directora de Servicios y Productos de Ciberseguridad de Atos Iberia. “Hoy todo el mundo escucha, porque sabemos que el riesgo es real”.

Jiménez ofreció una cifra que heló el ambiente: “Si la ciberdelincuencia fuera un país, sería la tercera economía del mundo, detrás de Estados Unidos y China. Se mueven más de 10 billones de dólares al año”.

Arancha Jiménez, directora de Servicios y Productos de Ciberseguridad de Atos Iberia / Susana C. Gómez

Para hacer frente a esa amenaza, el nuevo centro de Sevilla se apoya en herramientas basadas en inteligencia artificial y automatización, como los Virtual SOC Analysts, analistas virtuales capaces de detectar y responder a incidentes de forma casi inmediata.

“No hablamos solo de proteger sistemas”, dijo. “Hablamos de generar la confianza que permite que las empresas innoven y que las personas vivan en entornos digitales seguros”.

Un frente común en defensa del futuro digital

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, presidió la inauguración y situó el proyecto dentro de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, que busca consolidar un ecosistema regional sólido y colaborativo. “El futuro de la ciberseguridad en Andalucía pasa por combinar la fortaleza institucional, la excelencia técnica y la innovación privada”, aseguró.

Paradela destacó que la Agencia Digital de Andalucía (ADA) presta servicio a más de 80 organismos públicos y a miles de centros de trabajo, y que solo en los últimos meses ha gestionado casi 10.000 incidentes de seguridad. “Las amenazas son serias y tienden a sofisticarse”, advirtió, “por eso debemos estar siempre un paso por delante”.

El consejero destacó también la colaboración con Atos en computación cuántica, así como las acciones de divulgación y formación en ciberseguridad que la Junta impulsa a través de los Puntos Vuela, con el objetivo de acercar la cultura digital a toda la ciudadanía.

Andalucía, referente tecnológico y de cooperación

Lejos de ser un enclave aislado, el nuevo centro de Atos se integra en un tejido tecnológico en expansión, donde confluyen universidades, startups, grandes empresas y administraciones públicas.

Esa alianza de talento y colaboración es la que está permitiendo que Andalucía dé el salto definitivo hacia una economía digital avanzada.

“El mundo físico y el digital están completamente conectados”, explicó Jiménez, “y la ciberseguridad debe entenderse como el habilitador del negocio y del futuro de nuestras empresas e instituciones”.

La seguridad como nueva infraestructura del progreso

Más allá de los algoritmos y las pantallas, la jornada dejó una idea clara: la seguridad es la nueva infraestructura del progreso. En una época de guerras híbridas, en la que los conflictos se libran en el ciberespacio y la desinformación se propaga con facilidad, proteger la información se ha convertido en una tarea colectiva.

“Queremos ser un partner tecnológico para nuestros clientes en el ámbito de la ciberseguridad”, resumió Jiménez. “La seguridad no se construye sola; se construye juntos, con una visión compartida y con la pasión de quienes tenemos un mismo propósito”.

Con el MSOC de Sevilla, Atos refuerza su apuesta por España y por Andalucía, pero también consolida una visión: la de un futuro digital más seguro, más inteligente y más humano.