Alba Carrillo se toma un 'kit kat' en la televisión

“Yo echo de menos a Alba Carrillo en Ya es mediodía, pero no sé nada de ella”, ha dicho Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa en referencia a la colaboradora televisiva. Después de la polémica fiesta de la productora de Alba Carrillo y Jorge Pérez, la cual se saldó con la despedida de todo el espectro mediático del ganador de Supervivientes, ha sido Carrillo la que ha abandonado el programa del mediodía de Telecinco de forma repentina.

La colaboradora Sandra Aladro ha explicado un poco en que situación se encuentra actualmente la hija de Lucía Pariente. “Yo sé que ha estado muy preocupada por su hijo porque tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz, se destrozó la cara y ha estado muy pendiente de él. De momento, quiere seguir en su casa porque dentro de un mes tiene los exámenes del último curso de Criminología, que lo termina ya. Es su prioridad ahora mismo. Estudiar, centrarse, y que yo sepa, no tiene en mente un regreso inmediato”. Ante este panorama poco alentador ha añadido que “tiene que volver, porque no hay ningún motivo para no hacerlo”, dejando la puerta entreabierta a un regreso, pero no será de manera inmediata.

Habrá que esperar para conocer si el parón de la colaboradora realmente es algo temporal o ha abandonado el panorama mediático definitivamente, y sobre todo, cómo y a dónde volvería ya que últimamente no ha tenido mucho feeling con la productora La Fábrica de la Tele, tras su polígrafo en Sálvame Deluxe en el que soltó muchas verdades.