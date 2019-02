Álex de la Iglesia, la HBO y las '30 monedas' de Judas

La influencia de Chicho Ibáñez Serrador es evidente en su carrera y con el maestro de Historias para no dormir participó en 2006 en Películas para no dormir, con La habitación del niño, que no tuvo demasiada fortuna en Mediaset. El director vasco Álex de la Iglesia regresa a televisión con el género donde está más a gusto, el terror, con 30 monedas para la plataforma HBO. La anterior incursión televisiva de De la Iglesia fue con la telecomedia de ciencia ficción Plutón BRBNero, en La 2, hace algo más de diez años.

La serie “de terror épico” 30 monedas será la segunda producción española de HBO junto a la adaptación de la novela de Fernando Aramburu Patria, que lleva adelante Aitor Gabilondo. De la Iglesia, autor de La comunidad, El día de la bestia y la más reciente Perfectos desconocidos, comparte el guion con Jorge Guerricaechevarría, su compañero habitual en el desarrollo de las historias. 30 monedas constará de ocho episodios y se rodará en los próximos meses.

El cineasta detalla que la ficción conjunga “suspense, acción y misterio en las entrañas de un pueblo de la España profunda, extendiéndose por todo el mundo”. La historia arranca con el padre Vergara, un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado en una parroquia de un pueblo remoto. Paco, el ingenuo alcalde, y Elena, una inquieta veterinaria, tratarán de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta. El insólito trío de héroes se encontrará inmerso en una conspiración global: la batalla por el control de las 30 monedas de Judas.

La actriz cordobesa Macarena Gómez es la protagonista femenina.