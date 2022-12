Alicia Arévalo también hace historia en Qatar

Alicia Arévalo ha hecho historia en RTVE. La periodista catalana ha sido la primera mujer en la historia de la cadena pública en narrar un partido de un Mundial, concretamente el encuentro de la tercera jornada de la fase de grupos que disputaron Croacia y Bélgica. Alicia Arévalo, durante la narración ha estado escoltada por dos históricos del fútbol nacional como Albert Ferrer, plata olímpica en los Juegos de Barcelona 92, y Carlos Marchena, que ganó un Mundial y una Eurocopa con la selección española. Nunca antes RTVE había contado con una voz femenina para contar lo que sucede en un partido de un Mundial. Un significativo paso adelante, que ya también hemos visto este año en las retransmisiones de LaLiga.

Antes de dirigir la narración del partido Alicia Arévalo mostró sus impresiones a RTVE. “Estoy muy emocionada, es una experiencia única. Me siento muy afortunada de poder vivir un partido de un Mundial in situ y no solamente verlo, sino también explicarlo. Aunque tengo la adrenalina por las nubes, mantengo los pies en el suelo”, asegura.

Alicia Arévalo ha conseguido un hito que antes no lo lograron otras voces femeninas que han acercado la información deportiva durante muchos años en el ente público. Entre esas periodistas se encuentran Lourdes García Campos, María Escario o la actual presidente interina de la RTVE, Elena Sánchez Caballero, que participaba a finales de los años 80 en el programa Teledeporte de La 1, que por aquel entonces presentaba un imberbe Vicente Vallés. “Soy consciente de la gran responsabilidad que supone este reto, más aún, siendo la primera mujer en hacerlo en TVE. Ojalá pronto sean muchas las voces femeninas que narren partidos de fútbol”, declara con entusiasmo. Lo cierto es que RTVE ha hecho un esfuerzo importante por la paridad en los últimos años y son muchos los rostros femeninos que trabajan en la redacción de deportes. Si lo comparamos con el pasado Mundial, retransmitido en Telecinco, Mediaset solo llevaba a María Gómez en su plantel para cubrir las retransmisiones, y no tuvo la oportunidad que sí le han brindado a María Arévalo en Catar.

La periodista, que ha narrado muchos partidos de la Copa de la Reina y del fútbol femenino, ha desvelado cómo prepara los encuentros. “Siempre llevo dos plantillas con información sobre futbolistas y cuerpo técnico. En cada plantilla añado un pequeño perfil de cada jugador con datos personales y fotografía. También miro y analizo partidos anteriores del equipo para conocer el sistema de juego y las demarcaciones de los jugadores. Cuando termino la labor más estadística, profundizo en la parte personal, intentando desvelar historias que se esconden tras la vida profesional de los futbolistas”, explica.

La comunicadora no encuentra muchas diferencias entre narrar un partido masculino o femenino, salvo la repercusión social, mucho mayor en el primero de los casos. “La mecánica es la misma. El fútbol es fútbol, sea la competición que sea. A nivel preparativo es similar, lo único que puede cambiar es la repercusión que puede tener el partido”. Alicia Arévalo ha sentido siempre el cariño de los aficionados. “Durante los nueves meses que llevo narrando partidos he recibido muchas críticas constructivas que me han ayudado a mejorar y perfeccionar mi estilo”, destaca.