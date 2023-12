El sevillano Álvaro Escassi no pudo evitar las lágrimas en la final de 'MasterChef Celebrity' recordando a su madre

Álvaro Muñoz Escassi ha quedado segundo en la competición de MasterChef Celebrity, el jinete no ha conseguido llevarse el premio al mejor cocinero de esta edición, pero lo cierto es que ha vivido una de las jornadas más emotivas de todo el concurso.

Escassi no pudo contener las lágrimas al presentar uno de los platos al jurado en el duelo final con Laura Londoño, "Quiero dedicarle este plato a mi mamá, que como todos saben falleció mientras yo estaba en el programa. Quiero dedicarle este platillo a Myriam, porque a mi mamá lo que más le gustaba era estar en la cocina. que estábamos ahí todos los hermanos, los amigos… Las pasadas Navidades dio de comer a 25 personas y ni siquiera nos dejó llevar pan, lo hizo todo absolutamente ella misma.. Soy quien soy por mi madre… mi madre murió cocinando y le hubiera encantado verme cocinar, verme aquí, verme en la final. La extraño mucho".

La madre del jinete falleció el pasado mes de mayo a los 78 años de edad tras una grave enfermedad, en ese tiempo Escassi estaba grabando ya el programa de cocina y fueron días muy duro para el celebrity, ya que tenía que compaginar su duelo con la competición que había en marcha, algo complicado de gestionar. Las palabras de cariño que dedicó el novio de María José Suárez conmovieron también a sus dos hijos que estaban en la grada junto a su actual pareja. Álvaro, hijo de Escassi y Lara Dibildos, no pudo contener la emoción al recordar a su abuela paterna, el joven de 16 años perdió a ambas abuelas, la materna y la paterna con tan sólo dos meses de diferencia.

El jinete también quiso publicar en sus redes sociales un emotivo discurso de lo que había supuesto su paso por el programa y a los compañeros que había conocido. "En primer lugar, quiero dedicar mi segundo puesto a mis compañeros…. Deciros que todos se merecían estar hasta el final y que por suerte o circunstancias ha sido así. Fue una edición IM PRESIONANTE y no puedo más que dar las gracias a toda la familia @masterchef_es . Quiero confesaros que tengo un grupo de amigos que incondicionalmente se volcaron por ayudarme. Me siento feliz, porque por fin a todos los que siempre estáis ahí os he podido dejar en buen lugar. Ya sé que no os hacía falta, pero así, yo estoy feliz. 😊 GRACIAS".