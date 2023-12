Laura Londoño, ganadora de 'MasterChef Celebrity' en un ajustado duelo final con Escassi

Al duelo final de MasterChef Celebrity de este jueves se presentaban quienes cualquier espectador hubiera previsto casi desde el segundo programa de esta edición. Hubiera sido improbable que Laura Londoño no se hubiera presentado con la chaquetilla y la intuición dejaba caer que Álvaro Muñoz Escassi también iba a estar ahí. La colombiana siempre se había mostrado como la más brillante del curso, la que obtuvo el pin de la inmunidad y la que siempre salía airosa de todas las pruebas. Por habilidad y temple. El jinete sevillano se había metido en muchos más líos pero siempre era capaz de resolver con rapidez el reto cuando se sentía acorralado y también su espíritu deportivo le permitió aguantar y remontar. Los deportistas suelen destacar en MasterChef Celebrity por las virtudes que llevan encima tras tantos años de dedicación con disciplina.

Toñi Moreno, pura lágrima, como los guisantes, se quedó en puertas pero en la prueba de exteriores en Cáceres, en Atrio, le pasó de todo.

- Toñi has reído, has llorado...- Sobre todo me he quemado#MCCelebrity pic.twitter.com/FT8xkb1rVB