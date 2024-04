Álvaro Gamboa, así es el joven que está detrás del éxito de ‘Cifras y letras’

Cifras y letras es una de las notas agradables de La 2 en este 2024. El concurso, recuperado para la causa por la corporación pública tras años de ausencia, tiene mucho que ver en la mejora de los registros de audiencia de La 2. Hace unos días, el concurso ha alcanzado su registro más alto con casi medio millón de espectadores, con un 4,1% de share. No obstante, la receta del éxito reside en un joven concursante que ha encandilado al público con su habilidad para resolver las operaciones matemáticas, Álvaro Gamboa.

Este chico de 19 años, natural de Madrid, soñaba con convertirse en una de las estrellas de los concursos de televisión. Desde su entrada al programa, el pasado 3 de abril, el joven ha demostrado una habilidad especial para las matemáticas enganchando cada día a más espectadores. Hasta el experto en matemáticas del programa, David Calle, ha mostrado su asombro por el desempeño de Álvaro. “Tus padres deben estar muy orgullosos”, le dijo tras resolver una operación en apenas cinco segundos. “Todavía tenías 13 segundos”, recalcaba el experto.

Ayer 'Cifras y letras' fue récord de #audiencia en @La2_tve, con casi medio millón de espectadores (499.000) y máximo histórico en cuota de pantalla (4,1 % de cuota). pic.twitter.com/Zrfm4CYEau — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 19, 2024

Gracias a esa habilidad innata para las operaciones matemáticas, el joven madrileño saca adelante los programas a la par que conquista al público del formato. Un éxito inesperado para este joven prodigio. “Esperaba que solo me vieran mis amigos, casi obligados, pero, al parecer, lo está viendo mucha gente y me gusta mucho”, ha declarado.

El joven está disfrutando de su estancia en el programa que se emite de lunes a jueves a las 21:30 horas en La 2. “Mucha gente de edades distintas me felicita por Instagram, y a lo mejor me surgen nuevas oportunidades con los artículos que los periodistas me están escribiendo”, ha agregado.

La habilidad de Álvaro con las matemáticas viene de lejos. Desde pequeño ha destacado por ser un prodigio para los números. En primaria ya resolvía problemas matemáticos impropios de su edad, algunos considerados de nivel universitario. Se trata de un don que viene de familia, ya que sus padres son matemáticos. “En mi familia, si empezara a contar a los matemáticos, no podría con los dedos de las manos”. Su tío, que también es matemático, fue concursante de Cifras y letras hace más de 20 años. Precisamente, Álvaro utilizó de sparring tanto a su tío como a su padre antes de presentarse al programa. “Jugaba contra él y con mi padre antes de saber que el programa iba a volverse a emitir. Cuando nos enteramos de que volvía, me incitaron a que me apuntara”, ha reconocido.

El concursante se considera un enamorado de las matemáticas, una materia que suele despertar cierta antipatía entre los jóvenes. Sobre esta cuestión Álvaro ha dado su opinión. “Quizás la manera de explicar las matemáticas en el instituto sea muy mecánica y hace que los estudiantes piensen que para aprobar lo único que hay que hacer es aprenderse una serie de pasos y reproducirlo. De bastante pequeño me di cuenta de que no era así, que para las matemáticas hay que tener imaginación porque lo más importante es resolver problemas”, ha señalado.

En la actualidad, Álvaro compagina sus intervenciones en Cifras y Letras con el Grado de Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid.