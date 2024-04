Amaia Montero defiende a su hermana y deja un recado a Jordi Cruz

MasterChef ha arrancado su duodécima edición con 16 aspirantes que pondrán toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, para lograr la victoria final. Entre esos 16 aspirantes no estará finalmente la hermana de Amaia Montero, Idoia, que no ha podido ingresar en el programa tras recibir el voto en contra de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en el casting. “A mí me gustaría darte un sí, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No he visto que quieras ser cocinera”, le dijo el chef catalán.

Amaia Montero no se ha quedado de brazos cruzados y ha compartido un emotivo vídeo en sus redes sociales con unas bonitas palabras hacia su hermana Idoia, asolada por quedarse a las puertas del talent culinario. “El fracaso es no hacer nada, querida hermana, y añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse. Nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien”, ha comenzado diciendo.

La que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh ha dejado una profunda reflexión que guarda consonancia con las palabras de su hermana tras ser eliminada de MasterChef 12. “Y sí, ese ‘quiero ser’ es una bandera blanca. No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional. Noah, amatxo (mamá), aitatxo (papá) y yo estamos muy orgullosos de ti. Que nadie te diga quién eres”, ha expresado en su mensaje con una clara alusión al dictamen de Jordi Cruz, uno de los jueces del programa.