Ana Pastor: "La corrupción en los 90 no me parece menos grave"

Acaba de iniciar la segunda temporada de Dónde estabas entonces, en la noche de los jueves de La Sexta. El espacio que analiza nuestro pasado reciente alcanza el triunfal 1992, año de subidón y de súbita crisis. Ana Pastor fundó su propia productora, Newtral, para este proyecto y su dominical El Objetivo.

–Estaba en la sede del PSOE andaluz en las elecciones ¿cómo vivió aquella noche?

–Estaban hundidos, fue un impacto. Los periodistas lo notamos por el silencio sepulcral que hubo en toda la tarde. No contestaban a nadie y al poco se comprobó por qué.

–Nadie tenía en sus cálculos la irrupción con tanta fuerza de Vox.

–No lo vimos. Es un fenómeno que nadie vio y que ya había ocurrido con Trump, con Bolsonaro, en otros sitios.

–¿En los 90 había más moderación en la opinión pública y hubiera sido impensable un fenómeno como Vox?

–Parece que es un fenómeno reciente pero en los 90 estaba ya Jesús Gil, que ganó y hacía lo que hacía. No me atrevo a decir que el voto a Vox sea sólo de cabreo, hay otras explicaciones. También hubo mucha gente que no votó y hay que estudiar lo sucedido con más perspectiva. Hubo cabreo por los 36 años del PSOE, por la inmigración, por el feminismo, por la casta...

–¿También hay votantes andaluces que piden atención y no se les ha ocurrido una forma más extremista de hacerlo?

–Puede ser, pero no me atrevo a leer la mente de los votantes.

–¿En los 90 cae el felipismo por corrupción y también por acoso?

–Más que acoso fue autodestrucción. Vamos a recordar la entrevista de Iñaki Gabilondo a Felipe González sobre los GAL. Los escándalos de corrupción, la economía tocada y eso condujo a la victoria de José María Aznar. La derrota de Felipe González más que por acoso fue por muchos errores propios.

–¿La corrupción de entonces se antoja como menos grave?

–Aquellos casos no me parecen menos graves. Muchas de las cosas que se perdonaron entonces permitieron que después se repitieran los casos. De aquellos polvos de la financiación ilegal del PP en los 90 llegaron los lodos actuales. No se resolvió como debía y lo dicen quienes participaron en aquellos juicios. En el caso del PSOE como tuvieron una condena por lo de Filesa el susto fue mayor. La corrupción fue igual antes y ahora, pero no hubo una investigación de la magnitud actual y por eso incluso nos puede parecer menos grave.

–¿Cuando no se investiga se termina teniendo una injusta tolerancia hacia los infractores?

–Sobre todo en la prensa. Cuando miras a otro lado, ocurre lo que ocurre. Como sucede con los Pujol, con un oasis catalán que no era tal.

–¿Sin las redes sociales los medios en los años 90 tenían más responsabilidad en la tolerancia de la corrupción?

–Los medios eran los únicos intermediarios entre la sociedad y la política. Con la aparición de las redes todos entran en un terreno más viscoso. En Newtral tenemos una obsesión por la verificación porque es la única herramienta que tenemos para controlar las mentiras, vengan de donde vengan. Ahora la gente también se informa por las redes, por facebook, y ahí también tenemos que combatir las mentiras.

–¿Las nuevas tecnologías le inspiran para crear formatos?

–Me obsesiona la innovación y dar trabajo. Hay una generación que ya no recibe información sólo por la forma tradicional de los medios y por eso tenemos que estar presentes en las redes. Eso nos alimenta los contenidos de El Objetivo. En cuanto a los proyectos en Newtral tenemos los dos programas, también hicimos Estrecho, con la productora 93 Metros, y trabajamos en otros reportajes similares.

–¿Lo importante es buscar la actualidad donde no está puesto el foco?

–Lo bueno que tiene el equipo que hemos hecho de unas 50 personas en Newtral es que es muy transversal en género, edad, creencias. Es un equipo muy rico, tenemos veteranos y gente muy joven.

–Trabaja los siete días...

–Llevo así muchos años. Al montar Newtral lo asumía. He estado unos días en Cádiz y no es lo mismo trabajar con esas vistas que en un despacho, pero las oficinas de Newtral están en un sitio único de Madrid.