Ana Rosa Quintana habla de la única línea roja que ha tenido bien clara

Lo de Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco es un caso único mundial. Ha estado 19 temporadas, 18 años, en la franja matinal y en cada temporada ha sido líder de su hora. Al cabo de casi dos décadas, cuando fue fichada desde las tardes de Antena 3, regresa al horario de sobremesa y tarde con TardeAR, su programa en Telecinco que se estrenará en septiembre. Será la piedra de toque de la nueva programación de la cadena para comprobar cómo afronta esta renovación de público la principal cadena de Mediaset España.

La semana próxima, y tras la cita electoral con el análisis de lo que haya sucedido en el 23 de junio, Ana Rosa dirá adiós a un horario donde siempre ha sido líder y donde en los últimos años ha crecido como figura influyente en la sociedad y en la política española.

Mediaset ha compartido una serie de declaraciones de su matriarca matinal en la que asegura que "honestamente, creo que hemos hecho bien las cosas", en ese balance satisfactorio en el que le avalan los datos.

"Cuando me sentaba cada mañana, cuando preparábamos la escaleta, mi única línea roja ha sido ser fiel al sentir de los ciudadanos, ser sincera", asegura. La única línea roja es haber sido leal a su audiencia, insiste Ana Rosa.

Sobre su público, asegura que ha "denunciado lo que ellos querían denunciar, hemos contado lo que les preocupaba, hemos sido críticos cuando tocaba y hemos tratado de alzar la voz para que todo el mundo oyera lo que pasaba en las calles, en las ciudades y en los pueblos de nuestro país", expresa ante es punto final en las mañanas de Telecinco.

En esta temporada, donde se ha visto en el punto de mira de defensores del Gobierno bipartito de Pedro Sánchez, Ana Rosa regresaba a la pantalla tras haber estado fuera durante un año debido al tratamiento de un cáncer de mama. Ha sido su año más difícil por estas circunstancias.

"He tenido que superar dificultades personales y profesionales en estos 18 años, siempre he sacado fuerzas para seguir adelante y afrontar los retos que la vida me ha puesto, momentos en los que el apoyo de mi familia, mi equipo y mis amigos ha sido imprescindible", agradece.

"Se dice pronto, pero hay que estar ahí y levantarse durante 19 temporadas seguidas a las seis de la mañana con el ánimo y la energía necesaria para hacer un programa de cuatro horas y media, porque cuando se enciende el piloto rojo de la cámara, estás ahí sola ante los espectadores, y eres tú la que aciertas o te equivocas", quiere subrayar sobre lo valioso de su equipo y su ímpetu personal para haber estado siempre en el primer puesto.