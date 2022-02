Antonio Resines reaparece con favorable aspecto en 'El Hormiguero'

Antonio Resines se recupera y anoche apareció en videollamada en El Hormiguero con un buen aspecto dentro de la gravedad y tras haber estado 48 días en la UCI, con una atrofia muscular del 80%.

Una feliz noticia tras tanta incertidumbre. Pablo Motos se reencontró así con un viejo amigo y colaborador del programa. Precisamente la última aparición de Resine antes de ingresar en el hospital fue en una entrevista en El Hormiguero el 15 de diciembre junto a Javier Cámara

Esta fue la conversación que tuvo Resines con Motos anoche, una charla breve, ya que todavía cualquier actividad, como charlar, es un esfuerzo. El afectado pide apoyo a la sanidad pública ya que gracias a los sanitarios ha podido contarlo. En la UCI coincidió con 97 personas, de las que finalmente se han salvado 80.

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

Sobre aquel día en vísperas navideñas, el actor recuerda que dio negativo, pero que se empezó a encontrar mal día siguiente, se hizo entonces una PCR, dio positivo y se confinó en casa. En días sucesivos su estado empeoró notablemente y fue llevado al hospital, "A partir de ahí ya no me acuerdo de nada". Al despertar pensó que habría estado unos cinco días en coma, "cuando me desperté me quedé acojonado", ha relatado Resines, al saber que había estado 48 días en la UCI.

El intérprete madrileño, de 67 años, recuerda que días antes de ser llevado a la unidad de asistencia estaba muy débil, la intención era ganar tiempo y los médicos optaron por apurar sus condiciones, quitándole por ejemplo el móvil para que no se agotara con las charlas.

Resines recuerda de aquellos días de inconsciencia de haber vivido "en un mundo paralelo", "un mundo extrañísimo".

"Esto es una cosa muy seria. Que todo el mundo se vacune y se lo tome en serio", ha pedido Resines.

El cantante onubense Manuel Carrasco, el invitado de anoche, que estaba presente, le dio todo su apoyo.