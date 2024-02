Apagón de la TDT: España se despide para siempre de la TDT en definición estándar

El 14 de febrero las televisiones españolas que pueden verse a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) dijeron adiós a las emisiones en definición estándar o SD (con resoluciones inferiores a los 720 p), dando de forma definitiva el salto a la televisión HD o en alta definición.

Este cambio, previsto en un primer momento para el año 2023, tenía como fecha límite este San Valentín y ha sido un proyecto de modernización llevado a cabo por el Ministerio para la Transformación Digital.

¿Cómo afecta el apagón a los televisores españoles?

El abandono de las emisiones SD provocará que muchos canales desaparezcan, aunque seguirán pudiendo verse sin problemas los canales HD.

Con el salto, muchos de los canales que hasta este mes solo tenían una señal en formato estándar han comenzado a emitir también en alta definición por primera vez en su historia. En el caso de canales como Gol TV, FDF, Energy, Nova, Neox y otros canales temáticos tanto de Mediaset como de Atresmedia, en los que la señal SD ha sido directamente sustituida por la señal HD.

Mediaset incorpora el distintivo HD a los canales temáticos que han pasado a emitir en alta definición pic.twitter.com/LfOoXelDhF — Tweets de tele (@teletuits) February 14, 2024

Aquellas personas que tengan un televisor compatible con las emisiones en alta definición seguramente ya llevan tiempo disfrutando de este formato. Sin embargo, para aquellos que no cuentan con estos canales todavía, pueden resintonizar su aparato de forma manual: desde el menú y la configuración del televisor. Una vez allí deberán elegir la opción 'Buscar canales' o 'Sintonización automática'.

Más problemas tendrán los usuarios de televisores no compatibles con la emisión en HD, que suelen ser aquellos con más de 10 años de antigüedad. Aunque el Ministerio para la Transformación Digital estima que el 98% de los televisores de España no tendrán problemas para decir adiós al SD, al ser compatibles con la alta definición, el 2% restante tiene varias opciones. La primera y más cara es adquirir un televisor más moderno en el que no haya problemas para ver los canales en HD. Otra opción es adquirir un decodificador TDT-HD que permitirá seguir viendo la televisión sin invertir mucho dinero para ello.